В Краснодаре семь троллейбусов продолжат раньше уходить в депо

Это связано с ремонтом улицы Мира — от Привокзальной площади до Кубанской Набережной, который власти планируют завершить до конца осени. Работы ведутся за счет сэкономленных средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Протяженность участка составляет чуть больше 2 км. На дороге заменят асфальтобетонное покрытие, а на тротуарах — плитку. Также установят новые остановочные павильоны, смонтируют дорожные знаки и сделают разметку.

Ранее сообщалось, о сокращенном графике движения троллейбусов до 17 октября, однако его продлили до 21 октября. После 21:50 троллейбусы № № 2, 4 и 6 будут следовать от конечных остановок по улице Октябрьской до остановки «Парк им. 30-летия Победы».