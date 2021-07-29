Кубанские чиновники скрыли почти 34 млн рублей
С начала 2021 года прокуратура Кубани обнаружила, что более 300 чиновников в крае скрывали свои доходы
Всего за первые шесть месяцев этого года краевая прокуратура выявила 4,5 тыс. коррупционных нарушений. Более тысячи человек привлекли к дисциплинарной и административной ответственности, 45 дел направили в суд, а девять чиновников лишились своих постов в связи с утратой доверия.
Кроме того, в судебном порядке взыскали более 20 млн рублей, которые были получены незаконно.
Прокуратура выяснила, что 320 чиновников на Кубани скрывали свои доходы на общую сумму в 33,8 млн рублей. Также в декларациях отсутствовали 38 жилых и нежилых помещений, 56 земельных участков, 33 транспортных средства, банковские счета и финансовые обязательства на сумму более 41 млн рублей.
Юга.ру неоднократно писали о случаях отстранения от должностей представителей власти из-за коррупции. Например, в апреле 2021 года с поста главы Апшеронска сняли Сергея Иващенко из-за сокрытия 20 млн рублей доходов.