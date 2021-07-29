Кубанские чиновники скрыли почти 34 млн рублей

С начала 2021 года прокуратура Кубани обнаружила, что более 300 чиновников в крае скрывали свои доходы

Всего за первые шесть месяцев этого года краевая прокуратура выявила 4,5 тыс. коррупционных нарушений. Более тысячи человек привлекли к дисциплинарной и административной ответственности, 45 дел направили в суд, а девять чиновников лишились своих постов в связи с утратой доверия.

Кроме того, в судебном порядке взыскали более 20 млн рублей, которые были получены незаконно.