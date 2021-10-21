МТС проанализировала продажи гаджетов в Краснодарском крае

МТС проанализировала продажи смартфонов в Краснодарском крае за июль-сентябрь. Впервые самую высокую среднюю сумму покупки зафиксировали не в Сочи, а в Геленджике — там жители потратили на смартфоны в два раза больше, чем годом ранее. Средняя цена устройства составила 23 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом жители региона стали покупать меньше устройств, но средний чек вырос. На это повлияло снижение спроса на бюджетные смартфоны Huawei и Honor и возросший интерес к премиальному сегменту гаджетов.

На 40% упали продажи бюджетных смартфонов ценой до 5 тыс. рублей. На 30% — устройств до 10 тыс. рублей. При этом смартфоны стоимостью выше 40 тыс. рублей покупали на 40% чаще. Больше всего дорогих моделей покупают в Краснодаре. Бюджетные смартфоны — около 16 тыс. рублей — чаще приобретают в Апшеронске.

Жители Краснодарского края вдвое чаще берут гаджеты в кредит. В 2020 году средняя цена кредитного смартфона не превышала 35 тыс. рублей, теперь она увеличилась на 10 тыс.