МТС проанализировала продажи гаджетов в Краснодарском крае
В компании МТС рассказали, где в Краснодарском крае покупают самые дорогие смартфоны
МТС проанализировала продажи смартфонов в Краснодарском крае за июль-сентябрь. Впервые самую высокую среднюю сумму покупки зафиксировали не в Сочи, а в Геленджике — там жители потратили на смартфоны в два раза больше, чем годом ранее. Средняя цена устройства составила 23 тыс. рублей.
По сравнению с прошлым годом жители региона стали покупать меньше устройств, но средний чек вырос. На это повлияло снижение спроса на бюджетные смартфоны Huawei и Honor и возросший интерес к премиальному сегменту гаджетов.
На 40% упали продажи бюджетных смартфонов ценой до 5 тыс. рублей. На 30% — устройств до 10 тыс. рублей. При этом смартфоны стоимостью выше 40 тыс. рублей покупали на 40% чаще. Больше всего дорогих моделей покупают в Краснодаре. Бюджетные смартфоны — около 16 тыс. рублей — чаще приобретают в Апшеронске.
Жители Краснодарского края вдвое чаще берут гаджеты в кредит. В 2020 году средняя цена кредитного смартфона не превышала 35 тыс. рублей, теперь она увеличилась на 10 тыс.
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Самым желанным смартфоном для жителей Кубани остается Iphone 11 c объемом памяти 128 Гб. В топе самых продаваемых моделей также iPhone 11 64 ГБ, Samsung AO 22 и Xiaomi Redme 9А.
Аналитики МТС связывают интерес к премиальным смартфонам с популярностью блогинга. По данным Big Data МТС, в 2021 году трафик соцсетей Tik Tok, Instagram и YouTube вырос на 70%. В регионах России стремительно растет количество блогеров и пользователей, которые активно ведут свои аккаунты, постоянно загружают фото и видео. Чтобы создавать качественный контент, нужна хорошая камера, поэтому потребители выбирают iPhone. Часто молодые люди в возрасте до 30 лет берут устройство в рассрочку.