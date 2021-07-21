Компания МТС рассказала, какие смартфоны покупают кубанцы
Исследование МТС показало, что кубанцам нужны телефоны с большим объемом памяти
МТС проанализировала кубанский рынок смартфонов в первом полугодии 2021 года. Тенденция покупать реже, но дороже сохранилась с прошлого года. При этом каждый второй покупатель предъявляет главные требования к памяти устройства.
В январе-июне 2020 года наибольшей популярностью пользовались смартфоны с накопителем на 32 ГБ. В аналогичном периоде 2021 года каждый третий покупатель выбрал гаджет с 64 или 128 ГБ памяти. Смартфоны на 32 ГБ теперь занимают четверть рынка, девайсы с 16 ГБ выбирают в 5% случаев, как и устройства с 256 ГБ и более крупным объемом памяти.
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Аналитики МТС сделали вывод, что устройства с памятью меньше 32 ГБ больше не удовлетворяют потребности пользователей: становится больше популярных приложений, их функционал расширяется, это все занимает место на смартфоне. Кроме того, пользователи хранят фотографии, видео и другие данные, переносят их со старых гаджетов на новые.
Лучше всего в крупных городах Краснодарского края продавался Apple iPhone 11 128 ГБ. При этом в топе у краснодарцев, новороссийцев, армавирцев и жителей других крупных городов присутствует бюджетный бренд Xiaomi, а сочинцы выбирают между Apple и Samsung. В приморских городах самые стабильные продажи, и их жители предпочитают все более дорогие модели. Спрос на устройства Huawei и Honor в Краснодарском крае снизился на 70% в связи с ограничением доступа к сервисам Google.