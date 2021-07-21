Компания МТС рассказала, какие смартфоны покупают кубанцы

МТС проанализировала кубанский рынок смартфонов в первом полугодии 2021 года. Тенденция покупать реже, но дороже сохранилась с прошлого года. При этом каждый второй покупатель предъявляет главные требования к памяти устройства.

В январе-июне 2020 года наибольшей популярностью пользовались смартфоны с накопителем на 32 ГБ. В аналогичном периоде 2021 года каждый третий покупатель выбрал гаджет с 64 или 128 ГБ памяти. Смартфоны на 32 ГБ теперь занимают четверть рынка, девайсы с 16 ГБ выбирают в 5% случаев, как и устройства с 256 ГБ и более крупным объемом памяти.