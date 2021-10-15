МТС развернула сеть 4G в небольших поселках Краснодарского края
6 тыс. жителей Кубани впервые смогли подключиться к 4G у себя дома
За последние три месяца к сети МТС присоединились жители восьми населенных пунктов Кубани, 6 тыс. человек впервые смогли воспользоваться мобильным интернетом 4G у себя дома. Жителям некоторых хуторов впервые не нужно выезжать за пределы своих населенных пунктов, чтобы позвонить.
Устойчивая мобильная связь и 4G-интернет появились в селе Гофицком, хуторе Междуреченском, поселке Зеленом. Скоростной мобильный интернет МТС пришел также в поселок Садовый, села Ванновское и Шереметьевское, популярные у любителей спокойного отдыха и рыбалки Сладкий Лиман и Лебяжий Остров. В каждом из этих населенных пунктов живет не больше 1 тыс. 600 человек. В самом маленьком поселке — Лебяжьем Острове — постоянно проживает 399 человек.
Компания МТС запустила цифровизацию малых населенных пунктов Кубани в 2017 году. За это время возможность звонить и выходить в интернет с мобильного телефона появилась более чем у 250 тыс. жителей горных, предгорных и труднодоступных мест Краснодарского края и Адыгеи. Программа охватывает все районы, где нет сетей 3G или 4G, часто до прихода МТС на таких территориях нет даже голосовой связи.
До конца года МТС планирует развернуть новые сети и улучшить связь еще в 20 малых населенных пунктах Кубани.