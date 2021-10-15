МТС развернула сеть 4G в небольших поселках Краснодарского края

За последние три месяца к сети МТС присоединились жители восьми населенных пунктов Кубани, 6 тыс. человек впервые смогли воспользоваться мобильным интернетом 4G у себя дома. Жителям некоторых хуторов впервые не нужно выезжать за пределы своих населенных пунктов, чтобы позвонить.

Устойчивая мобильная связь и 4G-интернет появились в селе Гофицком, хуторе Междуреченском, поселке Зеленом. Скоростной мобильный интернет МТС пришел также в поселок Садовый, села Ванновское и Шереметьевское, популярные у любителей спокойного отдыха и рыбалки Сладкий Лиман и Лебяжий Остров. В каждом из этих населенных пунктов живет не больше 1 тыс. 600 человек. В самом маленьком поселке — Лебяжьем Острове — постоянно проживает 399 человек.