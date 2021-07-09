Сбер поможет рассчитать размер будущей пенсии и накопить на занятия творчеством
СберБанк разработал «пенсионную витрину», чтобы помочь россиянам реализовать свои планы на пенсию
СберНПФ и Rambler&Co выяснили, что 36% россиян ждут пенсию, чтобы начать заниматься творчеством.
В опросе участвовали 9,2 тыс. человек по всей стране.
42% респондентов мечтали о творческой профессии с детства:
- каждый 10-й хотел стать актером;
- каждый 17-й — музыкантом;
- каждый 20-й — певцом, писателем, поэтом или художником.
Большинство опрошенных (85%) так и не сделали сочинительство, вокал или живопись своей основной профессией:
- 20% признались, что им не хватило таланта;
- 25% побоялись, что занятия творчеством не обеспечат приличный доход;
- 16% не смогли противостоять родителям, которые настаивали на выборе более «земной» профессии.
Треть респондентов пытались воплотить творческие мечты уже взрослыми. 13% из них поют, рисуют или пишут для себя и своих близких.
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При этом у четверти работающих россиян не хватает времени на занятия искусством. Для них пенсия может стать вторым шансом: 36% опрошенных с нетерпением ждут окончания трудовой карьеры, чтобы реализовать свою тягу к творчеству. 23% из них рассчитывают, что им хватит на это здоровья и финансов.
36% россиян собираются жить на собственные сбережения, 30% надеются на подработки. Помощи от взрослых детей ждут 7% россиян, а 4% уверены, что будут получать дополнительную корпоративную пенсию от бывшего работодателя.
Государственной пенсией планируют обойтись 23% опрошенных. Сбер предлагает заранее узнать ее размер — реальный, а не прогнозируемый. Для этого банк разработал цифровой сервис СберНПФ.
«Пенсионная витрина» доступна в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Она показывает страховую пенсию, рассчитанную на текущий момент, количество начисленных баллов и накопительную часть.
«Пенсионная витрина» — простой и удобный способ узнать точный размер своих государственных выплат на текущую дату. Для этого достаточно зайти в СберБанк Онлайн, выбрать соответствующий раздел и дать согласие на получение данных с сайта «Госуслуги». Через несколько минут сведения о пенсии появятся на экране. Так можно понять, хватит ли вам пенсии от государства на реализацию планов. А при необходимости подключить инструмент для самостоятельных накоплений — например, индивидуальный пенсионный план», — отметил генеральный директор НПФ СберБанка Александр Зарецкий.
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«После запуска «пенсионной витрины» краснодарцы стали гораздо больше заботиться о долгосрочных накоплениях, которые помогут им в будущем заниматься творчеством, спортом или любым другим делом, не ограничивая себя в расходах. За первое полугодие 2021 года в Краснодаре удалось привлечь по договорам индивидуального пенсионного плана (ИПП) 205 млн рублей, это в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Количество новых договоров ИПП, заключенных краснодарцами, тоже выросло вдвое», — рассказала управляющий СберБанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Cергиенко.