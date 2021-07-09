Сбер поможет рассчитать размер будущей пенсии и накопить на занятия творчеством

Треть респондентов пытались воплотить творческие мечты уже взрослыми. 13% из них поют, рисуют или пишут для себя и своих близких.

Большинство опрошенных (85%) так и не сделали сочинительство, вокал или живопись своей основной профессией:

При этом у четверти работающих россиян не хватает времени на занятия искусством. Для них пенсия может стать вторым шансом: 36% опрошенных с нетерпением ждут окончания трудовой карьеры, чтобы реализовать свою тягу к творчеству. 23% из них рассчитывают, что им хватит на это здоровья и финансов.

36% россиян собираются жить на собственные сбережения, 30% надеются на подработки. Помощи от взрослых детей ждут 7% россиян, а 4% уверены, что будут получать дополнительную корпоративную пенсию от бывшего работодателя.

Государственной пенсией планируют обойтись 23% опрошенных. Сбер предлагает заранее узнать ее размер — реальный, а не прогнозируемый. Для этого банк разработал цифровой сервис СберНПФ.

«Пенсионная витрина» доступна в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Она показывает страховую пенсию, рассчитанную на текущий момент, количество начисленных баллов и накопительную часть.

«Пенсионная витрина» — простой и удобный способ узнать точный размер своих государственных выплат на текущую дату. Для этого достаточно зайти в СберБанк Онлайн, выбрать соответствующий раздел и дать согласие на получение данных с сайта «Госуслуги». Через несколько минут сведения о пенсии появятся на экране. Так можно понять, хватит ли вам пенсии от государства на реализацию планов. А при необходимости подключить инструмент для самостоятельных накоплений — например, индивидуальный пенсионный план», — отметил генеральный директор НПФ СберБанка Александр Зарецкий.