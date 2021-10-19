1–10 апреля 2022 года на курорте «Роза Хутор» пройдет фестиваль экстремального спорта и музыки, билеты по специальным ценам уже в продаже

Фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 1 по 10 апреля 2022 года. Участников ждут выступления известных артистов и топовых райдеров со всего мира.

Продажи туров уже стартовали. Сейчас можно купить пакет участника по сниженной Early Birds цене: в него входят проживание в отеле, ски-пасс, доступ ко всем мероприятиям.

По словам организаторов, в 2020 году билеты закончились за несколько недель до события, а сейчас продажи туров Early Birds в 15 раз превышают прошлогодние.

Формат фестиваля — Mountain Phenomenon. В чем именно состоит «горный феномен», гостям предложили узнать самим в апреле. В программу входят: катание на сноуборде и лыжах, соревнования среди профессионалов и любителей в сноупарке площадью более 100 тыс. кв. метров на высоте 1600 метров, dj-сеты в горах под открытым небом, йога, лекции, кинопоказы, мастер-классы от ведущих спортсменов и представителей экшен-индустрии.