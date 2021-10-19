Фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет на курорте «Роза Хутор»

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

1–10 апреля 2022 года на курорте «Роза Хутор» пройдет фестиваль экстремального спорта и музыки, билеты по специальным ценам уже в продаже

Фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 1 по 10 апреля 2022 года. Участников ждут выступления известных артистов и топовых райдеров со всего мира.

Осенний антистресс на курорте «Роза Хутор»:

Продажи туров уже стартовали. Сейчас можно купить пакет участника по сниженной Early Birds цене: в него входят проживание в отеле, ски-пасс, доступ ко всем мероприятиям.

По словам организаторов, в 2020 году билеты закончились за несколько недель до события, а сейчас продажи туров Early Birds в 15 раз превышают прошлогодние.

Формат фестиваля — Mountain Phenomenon. В чем именно состоит «горный феномен», гостям предложили узнать самим в апреле. В программу входят: катание на сноуборде и лыжах, соревнования среди профессионалов и любителей в сноупарке площадью более 100 тыс. кв. метров на высоте 1600 метров, dj-сеты в горах под открытым небом, йога, лекции, кинопоказы, мастер-классы от ведущих спортсменов и представителей экшен-индустрии.

Quiksilver New Star Camp уже 12 лет привлекает десятки тысяч любителей горнолыжного отдыха и атмосферных вечеринок. В этот раз фестиваль примет райдеров из более чем 70 городов России — как и всегда, они смогут улучшить свои навыки на трех линиях сноупарка (pussy, middle и pro), принять участие в соревнованиях и выиграть призы от крупных брендов и партнеров Quiksilver New Star Camp.

Читайте также:

Организаторы отметили, что благодаря сотрудничеству фестиваля с Quiksilver, DC Shoes, Red Bull и GoPro мероприятие ежегодно посещают мировые легенды сноубординга и фриски, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и X Games.

Следить за новостями и анонсами можно в инстаграм-аккаунте фестиваля и на сайте.

Горнолыжный спорт Музыка Роза Хутор Сочи Фестивали

Новости

Власти России предложили объявить нерабочую неделю из-за ковида
Власти Краснодара рассказали, какими гирляндами украшать здания к Новому году
В Дмитриевском сквере Краснодара снова нет света. Да, опять
В Краснодаре открылась выставка архитекторов края и Адыгеи
В Краснодаре до конца года хотят сдать 20 долгостроев. Рассказываем, какие именно
В Краснодаре до 20 октября всем дадут отопление

Лента новостей

В Краснодаре до 20 октября всем дадут отопление
Сегодня, 08:48
В Краснодаре до 20 октября всем дадут отопление
Диджитализация как тренд
Вчера, 16:20 Партнерский
Диджитализация как тренд
Уралсиб рассказал о последних тенденциях в банковской сфере
Помощь семьям
Сегодня, 09:01
Помощь семьям
«Пятёрочка» собрала 3 тыс. продуктовых наборов для Краснодара, Ростова и других городов РФ

Реклама на сайте