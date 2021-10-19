Власти Краснодара рассказали, какими гирляндами украшать здания к Новому году

18 октября в администрации Краснодара объяснили правила праздничного оформления улиц и когда город начнут украшать к Новому году

Директор департамента архитектуры и градостроительства Надежда Панаетова заявила, что владельцы и арендаторы зданий смогут воспользоваться купленными ранее украшениями, так как правила не изменились с прошлого года.

18 октября на городской планерке в мэрии Краснодара обсудили концепцию украшения витрин и фасадов зданий, а также светового оформления городских улиц. Рекомендации разместили на официальном сайте городской думы.

Напомним, при оформлении фасадов рекомендуют использовать спокойные приглушенные тона и не сочетать более двух цветов. Департамент архитектуры и градостроительства не советует использовать красные, синие, зеленые, голубые, фиолетовые, розовые и разноцветные гирлянды. Предпочтение отдали белым, теплым белым и желтым светодиодным гирляндам.

Исполняющий обязанности начальника управления торговли и бытового обслуживания населения Виталий Жадан сообщил, что с 15 ноября руководителям предприятий направят письма с рекомендациями по украшению фасадов, прилегающих территорий и оформлению интерьеров торговых залов.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов добавил, что в общественном транспорте тоже добавят украшения и наклейки для создания праздничного настроения.

В начале декабря улицу Красную украсят праздничными светоотражающими панелями, а всего в городе установят девять новогодних елей.

Напомним, в 2018 году городской департамент архитектуры и градостроительства предложил украсить новогодние витрины краснодарских магазинов и кафе елками из подушек и книг. А в прошлом году у главной новогодней елки Краснодара даже был свой сайт.