Власти Краснодара решили, когда начинать отопительный сезон

В администрации Краснодара 15 октября рассказали, когда в городе начнется отопительный сезон

Тепло в дома горожан начнут подавать с 16 октября по заявочному принципу. Одновременно отопительный сезон начнется для жилых домов и социальных учреждений: больниц, поликлиник, детсадов и школ.

Потребителям, которые не подали заявку, включат отопление после того, как среднесуточная температура наружного воздуха опустится до 8 °С и продержится пять дней, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Заявки на подачу тепла в социальные объекты подают руководители этих учреждений, от жилых домов — управляющие компании, ТСЖ», — заявили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Кроме того, теплоснабжающие компании, предприятия и учреждения, имеющие отопительные котельные, с 16 октября при поступлении заявок должны обеспечить подачу теплоносителя на объекты потребителей теплоэнергии. Действие постановления о начале отопительного сезона распространяется на следующие организации: