Власти Краснодара решили, когда начинать отопительный сезон
В администрации Краснодара 15 октября рассказали, когда в городе начнется отопительный сезон
Тепло в дома горожан начнут подавать с 16 октября по заявочному принципу. Одновременно отопительный сезон начнется для жилых домов и социальных учреждений: больниц, поликлиник, детсадов и школ.
Потребителям, которые не подали заявку, включат отопление после того, как среднесуточная температура наружного воздуха опустится до 8 °С и продержится пять дней, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.
«Заявки на подачу тепла в социальные объекты подают руководители этих учреждений, от жилых домов — управляющие компании, ТСЖ», — заявили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.
Кроме того, теплоснабжающие компании, предприятия и учреждения, имеющие отопительные котельные, с 16 октября при поступлении заявок должны обеспечить подачу теплоносителя на объекты потребителей теплоэнергии. Действие постановления о начале отопительного сезона распространяется на следующие организации:
- Краснодарская ТЭЦ (ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»);
- АО «Краснодартеплосеть»;
- филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»;
- ООО «Южное тепло-энергетическое предприятие»;
- АО «Краснодаргоргаз»;
- предприятия и учреждения всех форм собственности, имеющие на своем балансе отопительные котельные.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре к воскресенью, 18 октября, синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха с 27 °С до 22 °С в дневные часы, а по ночам будет около 14 °С. В начале следующей недели в краевом центре продолжится похолодание — ожидается около 15 °С днем и 6-9 °С ночью.
Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара организовали горячие линии по вопросам отопления многоэтажек.
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