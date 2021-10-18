Краснодарскому полицейскому, который насмерть сбил 16-летнюю девушку на «зебре», дали 6 лет тюрьмы

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Краснодарский край

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18 октября Советский районный суд Краснодара признал бывшего полицейского виновным в гибели девушки

Напомним, 19 сентября 24-летний сотрудник ППС УМВД России по Краснодару Соловьев ехал по станице Старокорсунской и не снизил скорость перед пешеходным переходом. В результате он сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу. После этого полицейский скрылся, а несовершеннолетняя скончалась в машине скорой помощи.

Позже Соловьева нашли и завели против него уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места аварии). 

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Мужчину уволили из полиции «в связи с проступком, порочащим честь и достоинство сотрудника органа внутренних дел». Также суд постановил заключить его под стражу из-за опасений, что он может попытаться помешать расследованию.

18 октября стало известно, что Советский районный суд Краснодара закончил рассмотрение уголовного дела.

Установлено, что вечером 19 сентября 2020 года подсудимый ехал по дороге в станице Старокорсунской и сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. После этого он испугался последствий, приехал в автосервис своего знакомого, снял поврежденные детали машины (лобовое стекло, бампер, гос. номера, фрагменты фары) и сжег их в бочке с мусором. Затем он вызвал эвакуатор и погрузил на него свой автомобиль, накрыв его тканью. В этот момент мужчину и задержали полицейские. 

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Подсудимый признал вину, заявил, что сожалеет о случившимся и попросил прощения у потерпевших. Соловьев надеялся, что суд проявит снисхождение. 

Суд признал Соловьева виновным и назначил ему 6 лет колонии строгого режима с лишением водительских прав на 2,5 года. Он также должен заплатить потерпевшим 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

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