На Дону полицейский сбил парня и спрятал тело в лесополосе

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в том, что он сбил жителя Новочеркасска и пытался скрыть это

Вечером 2 ноября 22-летний парень отдыхал с друзьями в пригороде Батайска. Примерно в 23:00 он покинул компанию и пошел пешком до Ростова. Спустя некоторое время родственники не смогли до него дозвониться и позже начали поиски молодого человека, писал 4 ноября портал «161.ру».

Друзья пропавшего рассказали, что начали искать его по пути следования до Ростова.

«В районе хутора Победа в темном неосвещенном месте мы нашли на обочине его кроссовки, тормозной след автомобиля и следы волочения со следами крови. Мы предполагаем, что его сбила машина, а затем его дотащили до нее, погрузили и увезли», — рассказал друг разыскиваемого паблику «Новочеркасск сегодня».