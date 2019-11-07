На Дону полицейский сбил парня и спрятал тело в лесополосе
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в том, что он сбил жителя Новочеркасска и пытался скрыть это
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Вечером 2 ноября 22-летний парень отдыхал с друзьями в пригороде Батайска. Примерно в 23:00 он покинул компанию и пошел пешком до Ростова. Спустя некоторое время родственники не смогли до него дозвониться и позже начали поиски молодого человека, писал 4 ноября портал «161.ру».
Друзья пропавшего рассказали, что начали искать его по пути следования до Ростова.
«В районе хутора Победа в темном неосвещенном месте мы нашли на обочине его кроссовки, тормозной след автомобиля и следы волочения со следами крови. Мы предполагаем, что его сбила машина, а затем его дотащили до нее, погрузили и увезли», — рассказал друг разыскиваемого паблику «Новочеркасск сегодня».
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На следующий день знакомые парня нашли под Азовом машину, которая, по их мнению, сбила их друга. Возле частного дома в садоводческом товариществе «Мицуринец-3» стоял Mercedes с повреждениями на правом борту кузова. Хозяина иномарки найти не удалось. «Новочеркасск сегодня» сообщил, что после того, как молодые люди нашли машину, полицейские оцепили дом и перестали подпускать к нему людей.
В пресс-службе СУ СК России по Ростовской области 5 ноября подтвердили тот факт, что на дороге Азов — Ростов «были обнаружены кроссовки, пятна бурого цвета, осколки стекла, часть бампера транспортного средства, а также следы волочения». Позже тело молодого челвоека нашли в лесополосе недалеко от хутора Зеленого.
В тот же день пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области сообщила, что парня сбил сотрудник Азовского отдела МВД, который скрылся с места аварии. Он не уведомил руководство о случившемся и уехал в командировку. После того, как стали известны обстоятельства ДТП, предполагаемого виновника отозвали в Азов. В результате сотрудника уволили «по отрицательным мотивам».
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Еще один похожий случай произошел в Ростовской области в феврале. Тогда полийейский сбил двух пешеходов, один из них погиб.
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