В Краснодаре взяли под стражу полицейского, который насмерть сбил подростка на пешеходном переходе

В Краснодаре расследуют уголовное дело по факту гибели 16-летней девушки, которую 19 сентября сбили на пешеходном переходе

Напомним, трагедия случилась в станице Старокорсунской. 24-летний сотрудник ППС УМВД России по Краснодару не снизил скорость перед пешеходным переходом и сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу. После этого он скрылся, а несовершеннолетняя скончалась в машине скорой помощи.

На водителя завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места аварии).

22 сентября в Краснодарском краевом суде сообщили, что Советский районный суд рассмотрел дело полицейского. В ведомстве учли, что обвиняемый скрылся с места ДТП и старался скрыть следы преступления.

Суд согласился с доводами о том, что мужчина может попытаться помешать уголовному производству, и решил заключить его под стражу на два месяца, до 20 ноября.