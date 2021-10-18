Сбер снизил ставки по ипотеке от 6 млн рублей

Сбер запустил программу «Ипотека плюс» со ставкой от 7,9%, ставка по программе субсидирования — от 0,1%

Сбер предложил приобрести квартиру со ставкой от 7,9% по программе «Ипотека плюс». Условия распространяются на жилье в новостройках и на вторичном рынке. Ставка по программе субсидирования с застройщиками составит от 0,1% годовых.

Для регионов юга России и Северного Кавказа условия такие:

минимальная сумма кредита — 6 млн рублей;

минимальный первоначальный взнос — 20%;

срок кредита — до 30 лет.

«Сбер остается ключевым оператором рынка ипотеки в стране. Цифровая экосистема помогает нам понимать рынок и упрощать условия кредитования. Мы видим рост интереса к просторным квартирам и загородным домам. «Ипотека плюс» станет еще одним аргументом в пользу покупки для наших клиентов», — рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.