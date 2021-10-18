Сбер снизил ставки по ипотеке от 6 млн рублей

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Сбер запустил программу «Ипотека плюс» со ставкой от 7,9%, ставка по программе субсидирования — от 0,1%

Сбер предложил приобрести квартиру со ставкой от 7,9% по программе «Ипотека плюс». Условия распространяются на жилье в новостройках и на вторичном рынке. Ставка по программе субсидирования с застройщиками составит от 0,1% годовых. 

Для регионов юга России и Северного Кавказа условия такие:

  • минимальная сумма кредита — 6 млн рублей;
  • минимальный первоначальный взнос — 20%;
  • срок кредита — до 30 лет.

«Сбер остается ключевым оператором рынка ипотеки в стране. Цифровая экосистема помогает нам понимать рынок и упрощать условия кредитования. Мы видим рост интереса к просторным квартирам и загородным домам. «Ипотека плюс» станет еще одним аргументом в пользу покупки для наших клиентов», — рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева. 

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Она также добавила, что клиенты могут быстро найти ипотечное жилье с сервисом ДомКлик: онлайн-база содержит более 300 тыс. предложений в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Персональный менеджер поможет оформить кредит. 

С января по сентябрь Юго-Западный Сбербанк выдал почти 88 тыс. кредитов на сумму более 191 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период банк выдал почти 55 тыс. кредитов на сумму более 100 млрд рублей. Рынок растет за счет жилых домов, квартир по программам «Молодая семья» и «Господдержка — 2020».

Ипотека Кредитование Сбербанк Социальные программы

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