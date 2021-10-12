Сбер запустил удаленные сделки с недвижимостью

Сбер развивает современные цифровые сервисы для рынка недвижимости. Один из них — сервис удаленных расчетов, через который жилье можно приобрести за несколько минут с помощью аккредитива, не посещая офис банка.

Сбер сотрудничает со всеми крупными агентствами недвижимости в 11 регионах юга России и Северного Кавказа. Сейчас их более 80 в разных населенных пунктах, и каждому банк предлагает уникальный набор сервисов, чтобы оптимизировать их работу и упростить коммуникации с продавцами и покупателями.

«Эта работа приносит хороший результат: объем транзакций за весь прошлый год составил 18,1 млрд рублей, а к сентябрю этого года уже превысил 21,7 млрд рублей. Новый сервис оказался самым востребованным. Услуга бесплатно предоставляется нашим партнерам, и их клиенты уже оценили возможность заключения сделки из любой точки мира», — поделилась директор управления торгового финансирования и документарных операций Юго-Западного банка Сбербанка Наталия Жарикова.