Сбер запустил удаленные сделки с недвижимостью

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Сбер запустил сервис удаленных расчетов, бесплатный для партнеров банка

Сбер развивает современные цифровые сервисы для рынка недвижимости. Один из них — сервис удаленных расчетов, через который жилье можно приобрести за несколько минут с помощью аккредитива, не посещая офис банка.

Сбер сотрудничает со всеми крупными агентствами недвижимости в 11 регионах юга России и Северного Кавказа. Сейчас их более 80 в разных населенных пунктах, и каждому банк предлагает уникальный набор сервисов, чтобы оптимизировать их работу и упростить коммуникации с продавцами и покупателями.

«Эта работа приносит хороший результат: объем транзакций за весь прошлый год составил 18,1 млрд рублей, а к сентябрю этого года уже превысил 21,7 млрд рублей. Новый сервис оказался самым востребованным. Услуга бесплатно предоставляется нашим партнерам, и их клиенты уже оценили возможность заключения сделки из любой точки мира», — поделилась директор управления торгового финансирования и документарных операций Юго-Западного банка Сбербанка Наталия Жарикова.

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«Мы давно и плодотворно сотрудничаем со Сбером по десяткам направлений. Теперь мы дополнительно запустили сервис удаленных расчетов. Первый покупатель за несколько минут открыл аккредитив в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», находясь в нашем офисе. После регистрации договора купли-продажи в Росреестре мы предоставили документы на оплату аккредитива в банк — и закрыли сделку», — рассказала начальник юридической службы агентства «Аякс» Татьяна Шипулина.

АЯКС-Риэлт Недвижимость Сбербанк

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