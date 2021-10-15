Сбер, руководители Чечни и экономисты обсудили перспективы партнерского банкинга

Сбер рассказал о партнерском банкинге на Российском исламском экономическом форуме в Грозном

14–15 октября в Грозном состоялся третий Российский исламский экономический форум «Россия — гарант партнерства». Мероприятие призвано способствовать развитию делового сотрудничества России и стран исламского мира. Соорганизаторами выступили Сбер, Международная ассоциация исламского бизнеса (МАИБ) и KPMG.

«Сбер — первопроходец в партнерском банкинге России. KPMG оценивает потенциальный рынок исламского финансирования на территории России в 7‒9 млрд долларов США в среднесрочной перспективе. Портфель структурированных сделок Сбера по этому направлению составляет 262 млн долларов и 30 млн рублей», — рассказал Ганеев.

В рамках форума прошли панельные дискуссии «Новые тенденции развития исламской экосистемы» и «Альтернативные решения для регулирования исламского финансирования в РФ».

«Сбер в Чеченской Республике остается лидером финансового сектора и активно развивает клиентоцентричную экосистему. Более 4 тыс. местных предпринимателей — клиенты Сбера, большинство заинтересовано в продуктах исламского банкинга. Особенно активно их используют клиенты из строительной отрасли, торговли и сельского хозяйства», — подчеркнул управляющий Чеченским отделением Сбербанка Руслан Мизаев.

На форуме Сбер и Мосбиржа представили первые российские индексы исламских инвестиций — «Индекс исламских инвестиций» (торговый код MXSHAR) и «Индекс исламских инвестиций полной доходности» (MXSHARTR). В состав индексов входят ценные бумаги эмитентов, которые прошли проверку на соответствие принципам исламской экономики.