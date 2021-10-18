В Сочи людей попросили не отдыхать у моря из-за шторма
Синоптики попросили жителей и гостей Сочи в начале недели воздержаться от отдыха у моря
Синоптики предупредили, что в понедельник 18 октября и во вторник 19 октября на участке от Магри до Веселого существует вероятность формирования смерчей над морем.
В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Жителям и гостям города рекомендуют отказаться от отдыха у воды и принять все меры предосторожности.
Напомним, в Краснодарском крае 18 октября местами пройдут дожди, в отдельных районах будут ливни. Днем будет 17-22 °С.
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