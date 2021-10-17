Неделя на Кубани начнется с дождей

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае в начале недели ожидаются дожди с грозами

По информации краевого гидрометцентра, в регионе будет облачно с прояснениями. Прогнозируются дождь и гроза, днем в отдельных районах сильные осадки. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью опустится до 7-12 °С, а днем поднимется до 17-22 °С, на Азовском побережье — 13-18 °С. В горах температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 13-18 °С.

На Черноморском будет побережье переменная облачность, преимущественно без осадков.

Вода в Черном море остыла до 19 °С в Анапе и Новороссийске. В Геленджике, Туапсе и Сочи температура моря 20 °С. Холоднее всего вода в Ейске и Приморско-Ахтарске — 11 °С.

Погода

Новости

В Краснодаре автомобиль врезался в столб. Три человека пострадали
Неделя на Кубани начнется с дождей
В Краснодаре работает выставка, посвященная традиционному ткачеству и вышивке
В Краснодаре состоялся забег «Город», который отменили из-за коронавируса
В Краснодаре семь троллейбусов продолжат раньше уходить в депо
В Краснодаре один из мобильных пунктов вакцинации изменит адрес

Лента новостей

В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
15 октября, 08:41 Партнерский
В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
Осенний антистресс на курорте «Роза Хутор»
Дома, ползущие в бездну
14 октября, 15:37
Дома, ползущие в бездну
Многие ли новостройки в Сочи повторят судьбу Сергей-Поля?
Как завести комнатные растения и не погубить их
14 октября, 10:37
Как завести комнатные растения и не погубить их
Краткий гид для начинающих (+ список самых неприхотливых)

Реклама на сайте