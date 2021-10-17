Неделя на Кубани начнется с дождей

В Краснодарском крае в начале недели ожидаются дожди с грозами

По информации краевого гидрометцентра, в регионе будет облачно с прояснениями. Прогнозируются дождь и гроза, днем в отдельных районах сильные осадки. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью опустится до 7-12 °С, а днем поднимется до 17-22 °С, на Азовском побережье — 13-18 °С. В горах температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 13-18 °С.

На Черноморском будет побережье переменная облачность, преимущественно без осадков.

Вода в Черном море остыла до 19 °С в Анапе и Новороссийске. В Геленджике, Туапсе и Сочи температура моря 20 °С. Холоднее всего вода в Ейске и Приморско-Ахтарске — 11 °С.