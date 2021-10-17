В Краснодаре состоялся забег «Город», который отменили из-за коронавируса
В Краснодаре утром 17 октября прошел запрещенный Роспотребнадзором массовый легкоатлетический забег «Город»
Сначала предполагалось, что в центре кубанской столицы на время проведения забега ограничат движение транспорта. Однако накануне стало известно, что Роспотребнадзор запретил проводить спортивное мероприятие, чтобы избежать риска заражений новой коронавирусной инфекцией.
Тем не менее, утром 17 октября в социальных сетях появились видео с забега.
Напомним, 30 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 1 декабря. Он действует в регионе с марта 2020 года.
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