В Краснодаре состоялся забег «Город», который отменили из-за коронавируса

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре утром 17 октября прошел запрещенный Роспотребнадзором массовый легкоатлетический забег «Город»

Сначала предполагалось, что в центре кубанской столицы на время проведения забега ограничат движение транспорта. Однако накануне стало известно, что Роспотребнадзор запретил проводить спортивное мероприятие, чтобы избежать риска заражений новой коронавирусной инфекцией.

Тем не менее, утром 17 октября в социальных сетях появились видео с забега.

Напомним, 30 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 1 декабря. Он действует в регионе с марта 2020 года.

Коронавирус Краснодар Легкая атлетика Роспотребнадзор

Новости

В Краснодаре автомобиль врезался в столб. Три человека пострадали
Неделя на Кубани начнется с дождей
В Краснодаре работает выставка, посвященная традиционному ткачеству и вышивке
В Краснодаре состоялся забег «Город», который отменили из-за коронавируса
В Краснодаре семь троллейбусов продолжат раньше уходить в депо
В Краснодаре один из мобильных пунктов вакцинации изменит адрес

Лента новостей

В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
15 октября, 08:41 Партнерский
В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
Осенний антистресс на курорте «Роза Хутор»
Дома, ползущие в бездну
14 октября, 15:37
Дома, ползущие в бездну
Многие ли новостройки в Сочи повторят судьбу Сергей-Поля?
Как завести комнатные растения и не погубить их
14 октября, 10:37
Как завести комнатные растения и не погубить их
Краткий гид для начинающих (+ список самых неприхотливых)

Реклама на сайте