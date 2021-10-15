В Краснодаре закончили благоустройство старейшего сквера города
15 октября в Краснодаре завершились работы в сквере Толстого
Напомним, в марте в Краснодаре начали приводить в порядок сквер имени Льва Толстого в Славянском микрорайоне. При этом, по информации арбориста (специалист по обслуживанию деревьев и уходу за ними) Александра Корягина, строительные бригады повредили растущие там деревья.
В мае власти показали проект сквера и обещали закончить работы до конца лета, но все затянулось.
15 октября в администрации Краснодара рассказали, что благоустройство сквера Толстого наконец завершилось. На территории площадью 2,5 га установили детскую площадку, две площадки для игровых видов спорта, зону тренажеров, лавочки, светильники и высадили 180 деревьев и 7,5 тыс. кустарников.
«Из всех зелёных зон, которые благоустраиваем по программе в этом году, этот — самый уютный и комфортный. Созданный около шестидесяти лет назад, он был и остаётся любимым местом отдыха жителей Славянского микрорайона. Большая просьба к горожанам — давайте беречь сделанное, не допускать фактов вандализма», — сказал исполняющий обязанности главы города Евгений Наумов.
Наумов также поручил подумать об установке камер видеонаблюдения и привлечь к охране территории казаков-дружинников.
Юга.ру писали, что в Краснодаре сейчас активно благоустраивают парки и скверы. Так, в октябре начали работы на второй очереди Симферопольского бульвара, а еще в апреле власти города занялись проектированием Народного парка в Комсомольском микрорайоне.