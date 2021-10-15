В Краснодаре закончили благоустройство старейшего сквера города

Краснодарский край

Распечатать

15 октября в Краснодаре завершились работы в сквере Толстого

Напомним, в марте в Краснодаре начали приводить в порядок сквер имени Льва Толстого в Славянском микрорайоне. При этом, по информации арбориста (специалист по обслуживанию деревьев и уходу за ними) Александра Корягина, строительные бригады повредили растущие там деревья. 

В мае власти показали проект сквера и обещали закончить работы до конца лета, но все затянулось.

15 октября в администрации Краснодара рассказали, что благоустройство сквера Толстого наконец завершилось. На территории площадью 2,5 га установили детскую площадку, две площадки для игровых видов спорта, зону тренажеров, лавочки, светильники и высадили 180 деревьев и 7,5 тыс. кустарников.

«Из всех зелёных зон, которые благоустраиваем по программе в этом году, этот — самый уютный и комфортный. Созданный около шестидесяти лет назад, он был и остаётся любимым местом отдыха жителей Славянского микрорайона. Большая просьба к горожанам — давайте беречь сделанное, не допускать фактов вандализма», — сказал исполняющий обязанности главы города Евгений Наумов.

Наумов также поручил подумать об установке камер видеонаблюдения и привлечь к охране территории казаков-дружинников.

Юга.ру писали, что в Краснодаре сейчас активно благоустраивают парки и скверы. Так, в октябре начали работы на второй очереди Симферопольского бульвара, а еще в апреле власти города занялись проектированием Народного парка в Комсомольском микрорайоне.

Благоустройство Краснодар Парки

Новости

В Краснодаре закончили благоустройство старейшего сквера города
В Краснодаре планируют снести 20 старых домов
В Краснодаре на улице Черкасской возобновят движение общественного транспорта
«Филип Моррис Кубань» объявил о своём закрытии
Как в Краснодаре строят новый Яблоновский мост, вид сверху. Видео
Бывшему директору сочинского санатория «Знание» вменяют ущерб государству в размере 8 млрд рублей

Лента новостей

В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
Сегодня, 08:41 Партнерский
В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
Осенний антистресс на курорте «Роза Хутор»
Дома, ползущие в бездну
Вчера, 15:37
Дома, ползущие в бездну
Многие ли новостройки в Сочи повторят судьбу Сергей-Поля?
Как завести комнатные растения и не погубить их
Вчера, 10:37
Как завести комнатные растения и не погубить их
Краткий гид для начинающих (+ список самых неприхотливых)

Реклама на сайте