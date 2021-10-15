В Краснодаре закончили благоустройство старейшего сквера города

Напомним, в марте в Краснодаре начали приводить в порядок сквер имени Льва Толстого в Славянском микрорайоне. При этом, по информации арбориста (специалист по обслуживанию деревьев и уходу за ними) Александра Корягина, строительные бригады повредили растущие там деревья.

В мае власти показали проект сквера и обещали закончить работы до конца лета, но все затянулось.

15 октября в администрации Краснодара рассказали, что благоустройство сквера Толстого наконец завершилось. На территории площадью 2,5 га установили детскую площадку, две площадки для игровых видов спорта, зону тренажеров, лавочки, светильники и высадили 180 деревьев и 7,5 тыс. кустарников.