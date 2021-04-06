Жители Комсомольского микрорайона Краснодара попросили сохранить в Народном парке деревья и класть меньше плитки

Краснодарский край

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Власти Краснодара 5 апреля отчитались о начале работ по проектированию Народного парка в Комсомольском микрорайоне

Напомним, в 2016 году активисты движения «Помоги городу» и волонтеры заложили в Комсомольском микрорайоне Народный парк. Глава города Евгений Первышов поддержал идею его создания и инициировал возвращение земельных участков под парк в собственность муниципалитета. Он обещал реализовать проект в 2021 году.

В марте 2021 года в соцсетях появилась информация, что землю под парком отдали под застройку. В мэрии прокомментировали ситуацию и рассказали, что для благоустройства зеленой зоны городу нужно было вернуть в собственность около 1,5 га территории. Сейчас идут судебные тяжбы по последнему участку, а в апреле эта процедура завершится.

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5 апреля глава департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый сообщил, что началось проектирование Народного парка. Проектные работы продлятся месяц. Дизайн зеленой зоны разработали специалисты муниципального казенного учреждения «Центр озеленения и экологии».

По словам чиновника, в марте прошли два проектных семинара с участием жителей Комсомольского микрорайона и главного архитектора Краснодара Натальи Машталир. Горожане поддержали концепцию парка, однако попросили максимально оставить зеленые насаждения и класть меньше плитки.

«Обустраивать будем сразу с двух сторон. Не так, как в Дмитриевском сквере — только одну муниципальную территорию сделали, получился полу-сквер. Здесь будем делать проект на обе стороны», — отметил Евгений Первышов.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар Парки

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Жители Комсомольского микрорайона Краснодара попросили сохранить в Народном парке деревья и класть меньше плитки
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