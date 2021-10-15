«Филип Моррис Кубань» объявил о своём закрытии

Краснодарский край

Распечатать

«Филип Моррис» в Краснодаре полностью прекратит производство через четыре месяца

15 октября стало известно, что табачная компания «Филип Моррис Кубань» закрывает фабрику в Краснодаре. Полностью производство прекратят в феврале 2022 года.

В компании сказали, что последние несколько лет работают в условиях постоянного снижения объема табачного рынка в России и высокой доли нелегальных сигарет. Из-за этого не получается обеспечить необходимую загрузку мощностей на фабриках.

Читайте также:

Управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» Алиса Андреева рассказала порталу Юга.ру, что еще одна причина закрытия — значительное сокращение легального рынка традиционных сигарет и высокая доля нелегальных сигарет на российском рынке. Согласно исследованию компании «Кантар», во втором квартале этого года доля нелегальных сигарет в России составила 12,8%.

Все производственные мощности компания перенесет на фабрику «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области. В Краснодарском крае продолжит работать «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».

«Сейчас наш ключевой приоритет — отнестись ко всем сотрудникам справедливо, с уважением и вниманием. Мы обязательно окажем сотрудникам финансовую поддержку, предоставим возможности для переквалификации и обучения, профессиональные консультации и помощь в дальнейшем трудоустройстве», — сказала Андреева.

Читайте также:

Что будет располагаться на территории фабрики после ее закрытия, пока неизвестно. В пресс-службе администрации Краснодара сказали, что участок принадлежит компании и, согласно генплану города, расположен в производственной зоне.

«Это значит, что о возведении жилых домов на нем не может быть и речи. На участке могут располагаться объекты промышленности», — сообщили в пресс-службе.

Краснодар Табак

Новости

В Краснодаре закончили благоустройство старейшего сквера города
В Краснодаре планируют снести 20 старых домов
В Краснодаре на улице Черкасской возобновят движение общественного транспорта
«Филип Моррис Кубань» объявил о своём закрытии
Как в Краснодаре строят новый Яблоновский мост, вид сверху. Видео
Бывшему директору сочинского санатория «Знание» вменяют ущерб государству в размере 8 млрд рублей

Лента новостей

В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
Сегодня, 08:41 Партнерский
В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
Осенний антистресс на курорте «Роза Хутор»
Дома, ползущие в бездну
Вчера, 15:37
Дома, ползущие в бездну
Многие ли новостройки в Сочи повторят судьбу Сергей-Поля?
Как завести комнатные растения и не погубить их
Вчера, 10:37
Как завести комнатные растения и не погубить их
Краткий гид для начинающих (+ список самых неприхотливых)

Реклама на сайте