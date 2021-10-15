«Филип Моррис Кубань» объявил о своём закрытии
«Филип Моррис» в Краснодаре полностью прекратит производство через четыре месяца
15 октября стало известно, что табачная компания «Филип Моррис Кубань» закрывает фабрику в Краснодаре. Полностью производство прекратят в феврале 2022 года.
В компании сказали, что последние несколько лет работают в условиях постоянного снижения объема табачного рынка в России и высокой доли нелегальных сигарет. Из-за этого не получается обеспечить необходимую загрузку мощностей на фабриках.
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Управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» Алиса Андреева рассказала порталу Юга.ру, что еще одна причина закрытия — значительное сокращение легального рынка традиционных сигарет и высокая доля нелегальных сигарет на российском рынке. Согласно исследованию компании «Кантар», во втором квартале этого года доля нелегальных сигарет в России составила 12,8%.
Все производственные мощности компания перенесет на фабрику «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области. В Краснодарском крае продолжит работать «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».
«Сейчас наш ключевой приоритет — отнестись ко всем сотрудникам справедливо, с уважением и вниманием. Мы обязательно окажем сотрудникам финансовую поддержку, предоставим возможности для переквалификации и обучения, профессиональные консультации и помощь в дальнейшем трудоустройстве», — сказала Андреева.
Что будет располагаться на территории фабрики после ее закрытия, пока неизвестно. В пресс-службе администрации Краснодара сказали, что участок принадлежит компании и, согласно генплану города, расположен в производственной зоне.
«Это значит, что о возведении жилых домов на нем не может быть и речи. На участке могут располагаться объекты промышленности», — сообщили в пресс-службе.