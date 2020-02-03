«Тавр» решил закрыть мясокомбинат в Новороссийске и отдать землю под девелоперский проект

3 февраля стало известно о том, что в Новороссийске будут закрывать мясокомбинат. Владельцы территории планируют развивать вместо него «девелоперское направление»

Новороссийский мясокомбинат, находящийся на улице Козлова, 41/1, основали в 1928 году. По данным пресс-службы администрации города, в конце 1970-х годов выпуск колбасных изделий на нем достигал 8 тонн в сутки. Сейчас предприятием владеет группа компаний «Тавр», которые в свою очередь входят в ростовский холдинг «Агроком». В пресс-службе холдинга порталу Юга.ру сообщили, что закрытие мясокомбината связано со «стагнирующим рынком мясо-колбасных изделий». Доля Новороссийского мясокомбината, основная продукция на котором — сосиски, составляет в общем объеме выпуска изделий «Тавр» около 7,9%. Ежедневно на предприятии производят до 10 тонн продукции.

В компании пояснили, что перераспределят мощности предприятия между оставшимися производственными площадками. Часть сотрудников комбината обещают трудоустроить в другие организации, входящие в «Тавр», а еще «более 80 работников к апрелю пройдут через процедуру сокращения, предполагающую все выплаты, предусмотренные законодательством». В «Агрокоме» отметили, что земельный участок, на котором находится мясокомбинат, принадлежит «Тавру», и что он «будет использован в новом девелоперском направлении». Портал Юга.ру связался с мэрий Новороссийска, чтобы уточнить, что именно предполагается на территории в центре города. В администрации ответили, что не имеют отношения к этому участку и ничего не знают о его будущем, так как «земля не городская, а частная». По данным ростовского издания DonNews, предприятие прекратит работу 15 апреля.