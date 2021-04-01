Отель Kempinski в Геленджике ждет ребрендинг из-за угрозы банкротства

1 апреля стало известно, что отель Kempinski в Геленджике будет работать под брендом Metropol, пока его не продадут

Напомним, в сентябре 2019 года отель Kempinski в Геленджике выставили на торги из-за банкротства владельца ЗАО «Инвестгрупп». Имущество компании оценили в 661,5 млн рублей. Компанию, владеющую пятизвёздочным отелем, купила Марина Позолотина. Однако в мае 2020 года торги признали не состоявшимися.

В конце марта отель Kempinski взяла в управление «Гледен Инвест», сообщил РБК представитель инвестиционной компании. Входящее в нее ООО «Метрополь Эссет Менеджмент» заключило договор аренды на управление комплексом. Таким образом отель решили поддержать до момента продажи имущества, чтобы обеспечить стабильное финансирование и сохранить его рыночную стоимость, пока идет процедура банкротства.

Представитель владельца инвестиционной компании уточнил, что конкурсный управляющий выбрал «Гледен Инвест» из-за ее партнерства с ВЭБ.РФ в сфере туризма. Организации подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает строительство сети гостиниц, морского курорта и горнолыжных комплексов.

Как писали Юга.ру, недавно в Геленджике выставили на торги бывший санаторий «Южная Звезда» за 23 млн рублей.