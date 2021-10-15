Бывшему директору сочинского санатория «Знание» вменяют ущерб государству в размере 8 млрд рублей
В Сочи направили в суд дело бывшего директора сочинского санатория «Знание»
Напомним, Дмитрий Богданов — бывший гендиректор санатория «Знание» и руководитель ликвидационной комиссии общества «Знание», на балансе которой находится одноименный санаторий.
28 мая 2021 года Богданова объявили в федеральный розыск и задержали в аэропорту по возвращении из Ялты. Против него возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями и заключили под стражу. По версии следствия, Богданов затягивал процесс передачи объекта государству, чтобы извлекать прибыль.
Предпринимателя отправили в СИЗО, но 5 августа суд изменил ему меру пресечения и отпустил под домашний арест в Сочи. Во время выхода из СИЗО 9 августа следователи предъявили ему новое обвинение в растрате чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Предпринимателя снова заключили под стражу, но 23 августа Краснодарский краевой суд изменил меру пресечения и отправил Богданова под домашний арест до 9 октября.
А 15 сентября санаторий передали во владение руководителю Российского общества «Знание» 29-летнему Максиму Древалю.
14 октября в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что полиция Сочи завершила расследование дела в отношении Богданова по ч. 1,2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями).
Следствие считает, что за время, когда Богданов не закрыл санаторий, он причинил ущерб государству на общую сумму более 8,2 млрд рублей. В ходе следствия ущерб был полностью возмещен.
Уголовное дело направили в суд. Богданов находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.