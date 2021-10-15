Бывшему директору сочинского санатория «Знание» вменяют ущерб государству в размере 8 млрд рублей

Напомним, Дмитрий Богданов — бывший гендиректор санатория «Знание» и руководитель ликвидационной комиссии общества «Знание», на балансе которой находится одноименный санаторий.

28 мая 2021 года Богданова объявили в федеральный розыск и задержали в аэропорту по возвращении из Ялты. Против него возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями и заключили под стражу. По версии следствия, Богданов затягивал процесс передачи объекта государству, чтобы извлекать прибыль.

Предпринимателя отправили в СИЗО, но 5 августа суд изменил ему меру пресечения и отпустил под домашний арест в Сочи. Во время выхода из СИЗО 9 августа следователи предъявили ему новое обвинение в растрате чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Предпринимателя снова заключили под стражу, но 23 августа Краснодарский краевой суд изменил меру пресечения и отправил Богданова под домашний арест до 9 октября.