11 августа суд повторно отправил в СИЗО директора сочинского санатория Дмитрия Богданова по новому эпизоду в его деле

Кто такой Дмитрий Богданов? Богданов работал в санаторно-курортной отрасли с 1998 года. С 2001 по 2011 год возглавлял крупные организации в Туапсе, Сочи и Красной Поляне. В 2016-м Богданова назначили руководителем ликвидационной комиссии общества «Знание», на балансе которой находится одноименный санаторий. Одновременно с этим он работал гендиректором ООО «СКК «Знание», учрежденного обществом.

Что произошло? 28 мая Богданова объявили в федеральный розыск, а спустя два дня задержали в аэропорту по возвращении из Ялты. Против него возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. и заключили под стражу.

В чем подозревают Богданова? По версии следствия, будучи руководителем ликвидационной комиссии санатория, Богданов затягивал процесс передачи объекта государству, чтобы извлекать прибыль.

Как дальше развивалось дело? Предпринимателя отправили в СИЗО, а 5 августа суд изменил ему меру пресечения и отпустил под домашний арест в Сочи. Но домой Богданов так и не попал, — во время выхода из СИЗО 9 августа следователи предъявили ему новое обвинение.

Какое еще обвинение предъявили Богданову? Его подозревают растрате вверенного ему чужого имущества ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Его снова арестовали? Да, 11 августа Центральный районный суд Сочи заключил Богданова под стражу на 2 месяца. Он пробудет в СИЗО до 9 октября, сообщил накануне «РБК» адвокат подсудимого Дмитрий Чечерин.

Что еще произошло? Во время следования в суд Сочи Дмитрию Богданову стало плохо. Сотрудники конвоя вызвали скорую, которая доставила его в больницу. Однако врачи не стали его госпитализировать и порекомендовали амбулаторное лечение. После чего Богданова доставили в изолятор временного содержания, сообщил 12 августа «Интерфакс-Туризм» его адвокат.