В Сочи арестовали директора санатория «Знание». Коллеги опубликовали петицию в его защиту

2 июня стало известно, что в Сочи возбудили уголовное дело против директора санатория «Знание» Дмитрия Богданов

Дмитрий Богданов работает в санаторно-курортной отрасли с 1998 года. С 2001 по 2011 год возглавлял крупные организации в Туапсе, Сочи и Красной Поляне. ООО СКК «Знание» было зарегистрировано в Сочи в 1992 году. В настоящее время организация находится в стадии ликвидации. Так, в 2020 году она принесла 17 млн рублей убытков. Богданов указан руководителем ликвидационной комиссии. Богданова 28 мая объявили в федеральный розыск из-за уголовного дела по ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Спустя два дня его задержали в аэропорту по возвращении из Ялты.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 июля. Решение приняли из-за того, что Богданов, по версии следствия, может скрыться, передаёт слова адвоката Дмитрия Чечерина «РБК». «Мы подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. В кратчайшие сроки собрали максимальный характеризующий материал. При избрании меры пресечения следствие ссылалось на то, что он может скрыться в связи с тем, что он улетел в Ялту. Мы доказали обратное. Билеты были куплены заранее, всем было известно о поездке в Ялту, Instagram он активно ведет. События, которые он посещал, широко освещались», — сказал он.