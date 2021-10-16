В сентябре водители МУП КТТУ получили признание в арт-среде за исполнение «Концерта для оркестра общественного транспорта в четырех частях»

Как сообщали Юга.ру, концерт исполнялся 20 марта в Санкт-Петербурге на «Крипторейве» и 2 июля в краснодарской «Теплице».

Прием, лежащий в основе концерта, называют сонификацией — это преобразование незвуковой информации в звук. Оркестр исполняет музыку, которая создается в прямом эфире на основе данных о движении краснодарского транспорта.

«Да, звуки генерируются алгоритмом, но он будет молчать без материала — конкретных решений о торможении или ускорении, которые водители трамваев и троллейбусов принимают в ту или иную минуту. Поэтому в разное время суток насыщенность звука зависит от интенсивности трафика и числа салонов на маршрутах», — пояснил автор проекта Максим Алёхин.

16 сентября стал известен лонг-лист XII международной премии имени Сергея Курёхина, вручаемой в области современного искусства. В пятерку номинантов на гран-при «Поп-механика» попал и «Концерт транспорта» Алёхина. До 26 октября выставку работ, номинированных на премию, можно увидеть в ЦСИ Сергея Курехина в Санкт-Петербурге. Церемония вручения премии запланирована на 20 ноября.

20 сентября стартовала онлайн-программа Афинского фестиваля цифровых искусств. С 2005 года он освещает разные формы искусств, использующих цифровые технологии. Концерт Алёхина участвует в нем в категории веб-арт. С 13 по 17 октября оркестр доступен в Афинах в рамках живой программы фестиваля, а до конца октября выступление можно послушать на сайте события. Также концерт всегда звучит на его собственном сайте.