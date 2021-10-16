Краснодарский оркестр транспорта участвует в Афинском арт-фестивале и номинирован на премию Курехина
В сентябре водители МУП КТТУ получили признание в арт-среде за исполнение «Концерта для оркестра общественного транспорта в четырех частях»
Как сообщали Юга.ру, концерт исполнялся 20 марта в Санкт-Петербурге на «Крипторейве» и 2 июля в краснодарской «Теплице».
Прием, лежащий в основе концерта, называют сонификацией — это преобразование незвуковой информации в звук. Оркестр исполняет музыку, которая создается в прямом эфире на основе данных о движении краснодарского транспорта.
«Да, звуки генерируются алгоритмом, но он будет молчать без материала — конкретных решений о торможении или ускорении, которые водители трамваев и троллейбусов принимают в ту или иную минуту. Поэтому в разное время суток насыщенность звука зависит от интенсивности трафика и числа салонов на маршрутах», — пояснил автор проекта Максим Алёхин.
16 сентября стал известен лонг-лист XII международной премии имени Сергея Курёхина, вручаемой в области современного искусства. В пятерку номинантов на гран-при «Поп-механика» попал и «Концерт транспорта» Алёхина. До 26 октября выставку работ, номинированных на премию, можно увидеть в ЦСИ Сергея Курехина в Санкт-Петербурге. Церемония вручения премии запланирована на 20 ноября.
20 сентября стартовала онлайн-программа Афинского фестиваля цифровых искусств. С 2005 года он освещает разные формы искусств, использующих цифровые технологии. Концерт Алёхина участвует в нем в категории веб-арт. С 13 по 17 октября оркестр доступен в Афинах в рамках живой программы фестиваля, а до конца октября выступление можно послушать на сайте события. Также концерт всегда звучит на его собственном сайте.
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Автор концерта сообщил и об интересе к оркестру от норвежского Piksel Festival, запланированного на ноябрь. Специально для портала Юга.ру Алёхин прокомментировал эти события так:
«После этих новостей карта общественного транспорта около недели фиксировала краснодарский трамвай пятого маршрута на севере Москвы. Проще всего объяснить это очередной перепродажей транспорта между муниципалитетами или отправкой на ремонт. Но есть вероятность, что техника и/или водители заинтересовались жизнью богемы и потихоньку устремились на курехинские торжества».
Подробнее о механике оркестра, его месте в истории современного искусства и скрытой в нем социально-политической критике можно почитать в статье, изданной веб-зином Spectate.