«Россети Кубань» договорились о партнерстве с предприятием «Радио и Микроэлектроника»

Партнерский Адыгея, Краснодарский край

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«Россети Кубань» договорились о стратегическом партнерстве с НПП «Радио и Микроэлектроника» на площадке форума РЭН-2021

Компания «Россети Кубань» и научно-производственное предприятие «Радио и Микроэлектроника» («РиМ») заключили соглашение о стратегическом партнерстве в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2021».

Документ подписали исполняющий обязанности генерального директора «Россети Кубань» Борис Эбзеев и главный конструктор «РиМ» Александр Кабаков. Партнерство предусматривает внедрение в опытно-промышленную эксплуатацию нового отечественного высокотехнологичного оборудования на электросетевых объектах. Новые разработки позволят снизить стоимость эксплуатации сетей и повысить надежность энергоснабжения потребителей.

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«Компания «Россети Кубань» заботится о потребителях Краснодарского края и Республики Адыгея. В рамках соглашения мы будем работать по целому спектру направлений, в том числе внедрять российские инновации на объектах электросетевого комплекса региона и развивать распределительные сети класса напряжения 6–10 кВ», — рассказал Эбзеев.

Кабаков отметил, что соглашение откроет для компании новый формат сотрудничества и обмена опытом, а полученный опыт можно будет распространить на всю сферу электроэнергетики.

Напомним, в августе «Россети Кубань» начали реконструкцию высоковольтных подстанций в Краснодаре.

Россети Кубань Энергетика

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