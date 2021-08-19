«Россети Кубань» реконструирует в Краснодаре шесть высоковольтных подстанций

В инвестиционной программе на 2021 год энергокомпания предусмотрела модернизацию высоковольтных подстанций с увеличением мощности и строительство объектов распределительной сети. На это направят более 613 млн рублей.

Сейчас модернизируют подстанцию «Почтовая», которая снабжает электричеством микрорайон Гидростроителей. Это ключевой питающий центр для 70 тыс. человек и 73 социально значимых объектов. После установки новых трансформаторов мощность подстанции увеличится на треть — до 80 МВА. Также при реконструкции поменяют элегазовое оборудование, обновят автоматизированные системы управления объектом, телемеханики и связи.