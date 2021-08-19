«Россети Кубань» реконструирует в Краснодаре шесть высоковольтных подстанций

Партнерский Краснодарский край

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Компания «Россети Кубань» потратит 613 млн рублей на реконструкцию питающих центров и строительство объектов распределительной сети в Краснодаре

В инвестиционной программе на 2021 год энергокомпания предусмотрела модернизацию высоковольтных подстанций с увеличением мощности и строительство объектов распределительной сети. На это направят более 613 млн рублей.

Сейчас модернизируют подстанцию «Почтовая», которая снабжает электричеством микрорайон Гидростроителей. Это ключевой питающий центр для 70 тыс. человек и 73 социально значимых объектов. После установки новых трансформаторов мощность подстанции увеличится на треть — до 80 МВА. Также при реконструкции поменяют элегазовое оборудование, обновят автоматизированные системы управления объектом, телемеханики и связи.

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До конца года специалисты краснодарского филиала компании «Россети Кубань» планируют модернизировать подстанции «Елизаветинская», «Восточная», «РИП», «ХБК», «Западная-2». Это создаст запас мощности для подключения новых абонентов.

На подстанции «Елизаветинская» заменят силовой трансформатор 4 МВА на трансформатор 10 МВА. Чтобы снизить нагрузку подстанции, рядом с садовым товариществом «Виктория» установят комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ.

Для присоединения электроустановок Краевой клинической больницы № 1 им. С. В. Очаповского специалисты построят четыре кабельных линии электропередачи от подстанции «Ангарская».

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Энергетики обеспечат подключение новых абонентов в хуторе Октябрьском и станице Старокорсунской — для этого они построят две трансформаторные подстанции и воздушную линию. А в поселке Южном электроснабжение станет надежнее за счет четырех линий электропередачи от линейных ячеек подстанции «Витаминкомбинат».

«Россети Кубань» ежегодно инвестирует в электросетевой комплекс Краснодара. Всего с 2010 по 2020 год компания ввела более 450 МВА трансформаторной мощности на краснодарских питающих центрах.

Россети Кубань Строительство Энергетика

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