«Россети Кубань» провели капитальный ремонт энергообъектов в пригороде Майкопа

Адыгейский филиал «Россети Кубань» отремонтировал линии электропередачи и трансформаторные подстанции в пригороде Майкопа

Энергетики компании «Россети Кубань» отремонтировали 23 трансформаторные подстанции и более 40 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в республике Адыгея. Мероприятия повысили надежность энергоснабжения 70 тыс. потребителей в сельских поселениях Майкопского района и пригорода Майкопа.

Энергетики отремонтировали 14 высоковольтных питающих центров, среди которых подстанции 110–35 кВ «Черемушки» и «Северная» в Майкопе, «Новосвободная» в Майкопском районе, «Птицесовхоз» в станице Ханской. На воздушных ЛЭП специалисты заменили провод, траверс, изоляторы, обновили опоры, расчистили 41 га охранных зон от кустарников и деревьев. На трансформаторных подстанциях заменили отработавшее ресурс оборудование — выключатели, трансформаторы, разъединители и др. В станице Ханской, самой населенной в пригороде Майкопа, энергетики произвели капитальный ремонт 6 км воздушных линий электропередачи и двух комплектных трансформаторных подстанций, расчистили 8 га охранных зон ЛЭП.