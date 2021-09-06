«Россети Кубань» провели капитальный ремонт энергообъектов в пригороде Майкопа

Партнерский Адыгея

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Адыгейский филиал «Россети Кубань» отремонтировал линии электропередачи и трансформаторные подстанции в пригороде Майкопа

Энергетики компании «Россети Кубань» отремонтировали 23 трансформаторные подстанции и более 40 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в республике Адыгея. Мероприятия повысили надежность энергоснабжения 70 тыс. потребителей в сельских поселениях Майкопского района и пригорода Майкопа.

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Энергетики отремонтировали 14 высоковольтных питающих центров, среди которых подстанции 110–35 кВ «Черемушки» и «Северная» в Майкопе, «Новосвободная» в Майкопском районе, «Птицесовхоз» в станице Ханской.

На воздушных ЛЭП специалисты заменили провод, траверс, изоляторы, обновили опоры, расчистили 41 га охранных зон от кустарников и деревьев. На трансформаторных подстанциях заменили отработавшее ресурс оборудование — выключатели, трансформаторы, разъединители и др.

В станице Ханской, самой населенной в пригороде Майкопа, энергетики произвели капитальный ремонт 6 км воздушных линий электропередачи и двух комплектных трансформаторных подстанций, расчистили 8 га охранных зон ЛЭП.

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«Мы скоро закончим подготовку энергооборудования к осенне-зимнему сезону. Большую часть ремонтно-технических и организационных мероприятий выполнили в установленные сроки. После завершения работ комплексная комиссия проверит готовность электросетевого хозяйства к прохождению пиковых нагрузок», — сообщил директор адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

На все вопросы об энергоснабжении круглосуточно отвечают специалисты call-центра по телефону 8-800-220-0-220 (звонки по России — бесплатные). Кроме того, в Майкопе работает клиентский офис на улице Шовгенова, 358. Телефон 8(8772)53-52-02.

Майкоп Майкопский район Энергетика

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