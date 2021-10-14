Оператор билайн обновил бренд, логотип, слоган и мобильное приложение

Идею выразили в новом слогане — «На твоей стороне». Этот посыл будут транслировать через коммуникацию, визуал, продукты, взаимодействие с сервисами бренда.

В билайне уверены, что сейчас потребителю важно чувствовать, как бренд понимает его, разделяет с ним проблемы и предлагает актуальные решения. Поэтому в центре обновленного бренда — обычные люди с их характерами, заботами и потребностями.

В пресс-службе билайна объяснили, что название бренда теперь всегда пишется со строчной буквы и без кавычек: так билайн стремится быть ближе к людям, которые все чаще начинают слова и предложения с маленьких букв. Логотип остался узнаваемым, но приобрел динамичность.

«Мы рассчитываем, что потребители увидят обновленный брендинг, логотип — и поймут: мы меняемся и стараемся стать лучше. Клиент — наша самая главная ценность», — рассказала директор по бренду и маркетинговым коммуникациям билайна Юлия Галина.

Оператор представил обновленный сайт и выпустил новое мобильное приложение — билайн. В Google Play уже доступна версия для Android, в App Store скоро появится версия для iOS. Цифровые площадки обновляли силами in-house команды билайна.

В приложении стало меньше рекламных баннеров. Изменилась навигация главного экрана, теперь с него можно попасть в раздел «Роуминг» с информацией о стоимости интернета, минут и СМС в других странах. На главном экране появилась точка входа в интернет-магазин билайна. Позже компания планирует интегрировать его прямо в приложение.