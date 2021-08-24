«Билайн» запустил пакетные предложения для связи в путешествиях за границей

Партнерский Вся Россия, В мире

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«Билайн» предложил абонентам пакеты мобильного интернета, минут и SMS для заграничных поездок

В пакеты включены гигабайты мобильного интернета, минуты и SMS — или только мобильный интернет. Пакеты отличаются объемом, стоимостью и сроком действия. Предложение подбирается индивидуально с учетом особенностей связи в стране путешествия. 

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Подключиться можно заранее или уже за границей. Пакет заработает с первым активным действием в международном роуминге: когда абонент выйдет в интернет, позвонит кому-то или ответит на звонок, отправит SMS. 

Если поездка отменится, деньги за неиспользованный пакет можно будет вернуть.

«Большая часть путешественников предпочитает роумингу WiFi и местную сим-карту, или сильно ограничивает использование связи в роуминге. Роуминг по-прежнему воспринимают как дорогую и непрозрачную услугу, однако сейчас мобильная связь за границей гораздо доступнее, чем несколько лет назад. Персональные пакеты позволяют клиентам планировать расходы, избегать лишних списаний и оставаться на связи с близкими», — прокомментировала исполнительный вице-президент по розничному бизнесу «Билайн» Светлана Кирсанова.

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Предложение доступно новым и действующим абонентам «Билайн» с тарифами «На максимум», «На максимум+», «Все за 1800+роуминг», участникам акции «Специальное предложение от Visa и Билайн». 

Подключить пакет, узнать подробные условия и список стран можно в разделе «Роуминг» мобильного приложения «Мой Билайн». 

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