«Билайн» предложил бесплатное кино до конца октября

Акция длится до 31 октября 2021 года. В ней участвует четыре популярных онлайн-кинотеатра — ViP Play, «IVI Лайт», more.tv и «Билайн ТВ». Также можно получить скидку 25% на абонентскую плату в первые три месяца на тарифных планах «Близкие люди 3+» и «Близкие люди 4+».



Сервис «Билайн ТВ» доступен со смартфонов, планшетов, компьютеров или телевизоров Smart TV. К одной учетной записи можно одновременно подключить до пяти устройств.



Акция «Смотри, что в голову придет» становится актуальнее с окончанием лета: пользователи «Билайн ТВ» активнее покупают фильмы именно осенью и зимой. С августа 2020 по февраль 2021 года количество купленных зрителями кинокартин возросло почти на треть, а в следующие несколько месяцев — вплоть до середины августа — снова снизилось на 55% по сравнению с пиковыми показателями этого года.