«Билайн» предложил бесплатное кино до конца октября
Акция «Смотри, что в голову придет» позволит жителям Краснодарского края смотреть бесплатно более 90 тыс. видео
Акция длится до 31 октября 2021 года. В ней участвует четыре популярных онлайн-кинотеатра — ViP Play, «IVI Лайт», more.tv и «Билайн ТВ». Также можно получить скидку 25% на абонентскую плату в первые три месяца на тарифных планах «Близкие люди 3+» и «Близкие люди 4+».
Сервис «Билайн ТВ» доступен со смартфонов, планшетов, компьютеров или телевизоров Smart TV. К одной учетной записи можно одновременно подключить до пяти устройств.
Акция «Смотри, что в голову придет» становится актуальнее с окончанием лета: пользователи «Билайн ТВ» активнее покупают фильмы именно осенью и зимой. С августа 2020 по февраль 2021 года количество купленных зрителями кинокартин возросло почти на треть, а в следующие несколько месяцев — вплоть до середины августа — снова снизилось на 55% по сравнению с пиковыми показателями этого года.
Еще немного любопытной статистики: осенью пользователи «Билайн ТВ» смотрят в основном приключенческие фильмы (20,2%), зимой — боевики (15,5%), приключения (14,4%) и комедии (14,4%), весной предпочитают боевики (16,6%) и комедии (11,6%). Летом чаще смотрят драмы (14,5%).
Режиссерский топ «Билайн ТВ» за первую половину 2021 года возглавил постановщик «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Дэвид Йетс, на втором месте — болливудский режиссер Радж Канвар, третью строчку занял режиссер, сценарист и продюсер анимационных фильмов студии Pixar Пит Доктер.
Среди актеров лидирует Дэниэл Рэдклифф, второе место у индийского актера Аджая Девгана. На третьем — Джейми Фокс, далее идут Николас Кейдж и Мэттью Макконахи.
Тройку самых популярных фильмов, предоставленных «Билайн ТВ», составили «Душа», «Довод» и «Чудо-женщина 1984».
Подробнее об акции можно узнать на сайте провайдера.