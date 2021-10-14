Проект крупнейшего на юге страны онкоцентра прошел экспертизу

Краснодарский край

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Проект онкоцентра, который собираются строить в поселке Знаменском, получил положительную оценку экспертизы

Напомним, о строительстве онкоцентра в Знаменском начали говорить еще в 2019 году. Тогда губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что его построят к 2026 году. Предварительно стоимость медкластера оценили в 15,9 млрд рублей.

Вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко 13 октября рассказал в своем инстаграме, что проект центра уже прошел экспертизу и получил положительное заключение.

Он добавил, что больница будет состоять из 14 основных блоков до 6 этажей и общей площадью около 200 тыс. квадратных метров:

«Медицинский комплекс в поселке Знаменском будет иметь консультативную поликлинику на 750 посещений в смену, стационар на 1165 коек, отделения круглосуточного пребывания на 1005 коек и дневные стационары на 160 мест. В составе стационара нового флагмана высокотехнологичной онкологической помощи планируется создание онкохирургического, химиотерапевтического, онкогематологического и радиологического центров. Их емкость позволит полностью закрыть потребность жителей края в этих жизненно важных услугах».

Также в медкластере будут больницы и станции скорой медицинской помощи, краевой инфекционной больницы, детской инфекционной больницы и перинатального центра.

Здоровье Здравоохранение Министерство здравоохранения РФ

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