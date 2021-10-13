В Новороссийске обустроили пляж для людей с инвалидностью

11 октября в Новороссийске на Суджукской косе установили пандус для спуска к морю

Все лето новороссийский пляж на Суджукской косе обустраивали в рамках проекта «Берег добра» при поддержке администрации города. Власти помогли провести благоустройство: сделали бетонные дорожки, навес, новые лежаки и скамейки.

11 октября при помощи благотворительного фонда «Сердца поколений» установили пандус из нержавейки. Теперь по нему можно спуститься на специальной плавательной коляске в море, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

На специальном пляже можно не только искупаться, но и поиграть в развивающие игры, посетить сеансы зарядки и массажа. В теплое время года маленьких посетителей пляжа с заболеваниями опорно-двигательного аппарата принимал специалист по физкультурно-оздоровительной работе.

Напомним, летом в Новороссийске появился первый в России экопляж. Там выделили территорию для маломобильных отдыхающих.