В Новороссийске обустроили пляж для людей с инвалидностью

Краснодарский край

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11 октября в Новороссийске на Суджукской косе установили пандус для спуска к морю

Все лето новороссийский пляж на Суджукской косе обустраивали в рамках проекта «Берег добра» при поддержке администрации города. Власти помогли провести благоустройство: сделали бетонные дорожки, навес, новые лежаки и скамейки.

11 октября при помощи благотворительного фонда «Сердца поколений» установили пандус из нержавейки. Теперь по нему можно спуститься на специальной плавательной коляске в море, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

На специальном пляже можно не только искупаться, но и поиграть в развивающие игры, посетить сеансы зарядки и массажа. В теплое время года маленьких посетителей пляжа с заболеваниями опорно-двигательного аппарата принимал специалист по физкультурно-оздоровительной работе.

Напомним, летом в Новороссийске появился первый в России экопляж. Там выделили территорию для маломобильных отдыхающих.

Инвалиды Новороссийск Пляжи

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