Правительство РФ опубликовало список выходных дней в 2022 году

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список выходных дней в 2022 году

Российское правительство опубликовало список выходных дней в 2022 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новогодние праздники в России в 2022 году продлятся с 1 по 9 января. 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.

В феврале россияне будут отдыхать только 23 числа, а в марте выходными будут 6,7 и 8 числа. А майские праздники выпадают на период с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Также выходными в следующем году будут 11–13 июня и 4–6 ноября.

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