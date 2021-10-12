Телефонные мошенники обманули жительницу Майкопа на 1,3 млн рублей

Адыгея

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Женщина из Майкопа перечислила деньги мошенникам, которые представились сотрудниками банка

В дежурную часть полиции по Майкопу обратилась 38-летняя жительница. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились не только сотрудниками финансовой организации, но и полицейскими. Лже-работники банка сообщили, что кто-то пытался похитить сбережения женщины и посоветовали перевести деньги на специально открытый безопасный счет. 

Как меня обманули мошенники:

Потерпевшая выполнила рекомендации мошенников и передала им около 1,3 млн рублей. 

Сейчас полиция Майкопа ищет аферистов и напоминает, что в таких случаях следует звонить в свой банк или полицию. Если же мошенники настаивают на необходимости перевести средства на какой-то счет, нужно прекратить общение и позвонить на номер 02 или 102, сообщили в пресс-службе МВД по республике Адыгея.  

Юга.ру писали, что в январе Роскачество опубликовало рекомендации, как пользователи могут защитить свои персональные данные от мошенников.

Деньги Кражи Мошенничество

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