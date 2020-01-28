Как защитить персональные данные от мошенников в интернете: советы Роскачества
Роскачество 28 января опубликовало рекомендации, как пользователи могут защитить свои персональные данные от мошенников
В Международный День защиты данных на сайте Роскачества опубликовали советы о том, как не попасть в ловушки мошенников и сохранить персональные данные.
В первую очередь ведомство рекомендует внимательнее относиться к дате регистрации домена и проверять ее с помощью Whois-сервисов. Пользователь должен насторожиться, если домен был зарегистрирован менее двух недель назад, и хорошо подумать, преждем чем вводить свои платежные данные, пишет издание RT.
Также эксперты предостерегли от перевода денег в ответ на обещание приза или любой другой награды и/или выигрыша.
При проверке сайта на безопасность нужно обязательно смотреть, использует ли сайт протокол «https», есть ли у него действующий сертификат безопасности. Чтобы это выяснить, достаточно посмотреть, есть ли символы «https» и изображение «замочка» в адресной строке. Если таких символов нет, специалисты рекомендуют не указывать персональные данные. Они подчеркнули, что особенно это опасно может быть при подключении к Wi-Fi на улицах, в ресторанах и в общественном транспорте.
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