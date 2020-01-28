Как защитить персональные данные от мошенников в интернете: советы Роскачества

Роскачество 28 января опубликовало рекомендации, как пользователи могут защитить свои персональные данные от мошенников

В Международный День защиты данных на сайте Роскачества опубликовали советы о том, как не попасть в ловушки мошенников и сохранить персональные данные.

В первую очередь ведомство рекомендует внимательнее относиться к дате регистрации домена и проверять ее с помощью Whois-сервисов. Пользователь должен насторожиться, если домен был зарегистрирован менее двух недель назад, и хорошо подумать, преждем чем вводить свои платежные данные, пишет издание RT.

Также эксперты предостерегли от перевода денег в ответ на обещание приза или любой другой награды и/или выигрыша.