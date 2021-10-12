Поперечный, Парфенов и Быков стали участниками онлайн-марафона против закона об иноагентах

С 12:00 он проходит на канале «Дождь». Организаторы хотят привлечь внимание общества к закону об иноагентах и петиции, которая собрала больше 170 тыс. подписей, а также потребовать его отмены. Участниками марафона уже стали Данила Поперечный, Леонид Парфенов и Дмитрий Быков.

«Мы знаем, что «иностранным агентом» сегодня может быть объявлен любой. Этот закон угрожает каждому. Он должен быть отменен», — говорится в описании марафона.

Кроме того, организаторы просят поддержать СМИ и правозащитников, оказав им материальную помощь.

Напомним, 15 ноября 2017 года Госдума приняла поправки, которые позволяют признать СМИ иноагентом, если оно финансируется из-за рубежа. В декабре в реестр включили девять СМИ. Спустя три года в список стали добавлять отдельных журналистов и правозащитников. С весны 2021 года он пополняется регулярно.

8 октября реестр пополнился еще девятью фамилиями. В него включили бывших сотрудников «Проекта» Андрея Захарова, Елизавету Сурначеву и Даниила Сотникова, Татьяну Вольтскую и Екатерину Клепиковскую — журналисток «Север.Реалий», автора документальных фильмов для «Настоящего времени» Романа Перла и сотрудничавшую с «Новой газетой» Елену Соловьеву.

Кроме того, иноагентами теперь считаются юристка и глава Центра защиты прав СМИ Галина Арапова и эколог из проекта «Реки без границ» Евгения Симонова.

Марафон продлится до 18:00. Посмотреть его можно здесь.

*По решению Минюста движение «ОВД-Инфо» включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

* По решению Минюста «Медуза», «Дождь», «ОВД-Инфо» и «Медиазона» включены в реестр СМИ, выполняющих в России функции иностранных агентов.