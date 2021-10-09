В список иноагентов внесли юристку, которая занимается защитой прав СМИ

Вся Россия

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8 октября список «иностранных агентов» Министерства юстиции РФ пополнили девять журналистов и три компании

Напомним, 15 ноября 2017 года Госдума приняла поправки, которые позволяют признать СМИ иноагентом, если оно финансируется из-за рубежа. В декабре в реестр включили девять СМИ. Спустя три года в список стали добавлять отдельных журналистов и правозащитников. С весны 2022 года он пополняется регулярно.

Вечером 8 октября на сайте Минюста РФ традиционно обновился реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. На этот раз основной удар пришелся на журналистов.

В список включили бывших сотрудников «Проекта» Андрея Захарова, Елизавету Сурначеву и Даниила Сотникова, журналисток «Север.Реалий» Татьяну Вольтскую и Екатерину Клепиковскую, автора документальных фильмов для «Настоящего времени» Романа Перл и журналистку Елену Соловьеву, сотрудничавшую с «Новой газетой».

Также в реестр внесли юристку и главу Центра защиты прав СМИ Галину Арапову и эколога из проекта «Реки без границ» Евгения Симонова.

Иностранными агентами признали интернет-издание Bellingcat, компанию «МЕМО», учредившую издание «Кавказский узел» и новостной портал mnews.world.

Напомним, независимые СМИ опубликовали обращение к российским властям с просьбой отказаться от практики внесения изданий и людей списки иноагентов и нежелательных. Затем журналисты запустили акцию солидарности с коллегами, признанными иностранными агентами.

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