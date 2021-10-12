В Севастополе введут QR-коды

«Ограничить доступ совершеннолетних посетителей в организации питания, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, театры и кинотеатры, библиотеки, музеи, пешие и автобусные экскурсии», — пояснил Развожаев.

С 15 октября в Севастополе посещение общественных мест возможно только при наличии QR-кода, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Глава Севастополя сказал, что на такие меры власти пошли из-за почти остановившейся кампании вакцинации. Всего в городе первым компонентом вакцины привились 143 тыс. человек, вторым — 134 тыс. Развожаев отметил, что число заболевших с каждым днем растет и ситуация с коечным фондом становится напряженной. По его словам, из общего числа госпитализированных привиты только 2%.

Также в Севастополе решили продлить осенние каникулы у школьников. Они начнутся досрочно, 18 октября, и продлятся до 8 ноября. Кроме того, в городе запретили посещать кружки в очном режиме. Это не относится только к профессиональным спортсменам. Они могут продолжить посещать тренировки при наличии QR-кода, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста.

Вузам Развожаев также порекомендовал перейти на дистанционное обучение. Все массовые мероприятия в городе отменены.