В Адыгее ввели обязательную вакцинацию

Адыгея

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С 11 октября работники социальной сферы в Адыгее должны провакцинироваться

Напомним, в Адыгее ужесточили коронавирусные ограничения и ввели запрет на проведение свадеб и массовых мероприятий. Жители республики должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах и транспорте. Также в мечетях Кубани и Адыгеи снова запретили физический контакт из-за эпидемиологической обстановки.

11 октября на брифинге с журналистами в Роспотребнадзоре по Адыгее главный врач по республике Сергей Завгородний сообщил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе вводится обзательная вакцинация. 

Вакцинироваться обязаны работники торговли, общепита, МФЦ, ЖКХ, гостинично-туристических и бытовых услуг, общественного транспорта и такси, театров, кинотеатров и концертных залов, студенты старше 18 лет, представители власти. Требования распространяются и на сотрудников салонов красоты, фитнес-клубов, финансовых организаций, развлекательных центров, детских игровых комнат. 

От вакцинации освобождаются люди с медицинскими противопоказаниями. 

Юга.ру писали, что власти Кубани объяснили, при каких условиях введут QR-коды для посещения общественных мест.

Вакцинация Коронавирус

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