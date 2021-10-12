Курорт Красная Поляна представил программу «Зеленый путь»

Участники конференции прошли по экотропам «Черная Пирамида» и «Два озера», оценили информационные стенды, навигацию и инфраструктуру пеших маршрутов, интегрированную в природный ландшафт. Гости смогли увидеть кавказских серн и альпийских галок в естественной среде обитания. Такие встречи на маршрутах не редкость, потому что одна из частей «Зеленого пути» — системная работа курорта и Сочинского национального парка по сохранению биоразнообразия и поддержанию благоприятных условий для животных.

«Программа «Зеленый путь» — это наш способ просто и вдохновляюще рассказать, как мы заботимся о природе. За последние три года на курорте удалось снизить расход электроэнергии на 18% и остановить рост потребления воды. Это заслуга и сотрудников, и гостей отелей, которые всё более ответственно относятся к окружающей среде — например, отказываются от ежедневной уборки и реже меняют полотенца», — прокомментировал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Курорта Красная Поляна» Лев Шагаров.

По его словам, благодаря программе «Зеленый путь» гости курорта получают возможность провести отпуск там, где ценят природу. Так, когда отель ibis Styles получил международную награду Green Key, «Курорт Красная Поляна» отметил повышенный интерес к отелю гостей, которые хотят вести экологичный образ жизни в путешествиях.