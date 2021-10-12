Курорт Красная Поляна представил программу «Зеленый путь»
Программу «Зеленый путь» «Курорта Красная Поляна» представили на всероссийской конференции по устойчивому развитию
Программу «Зеленый путь» впервые представили на VIII Всероссийской научно-практической конференции «Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий». Конференция проходила 7–9 октября на «Курорте Красная Поляна».
Курорт озвучил промежуточные итоги реализации стратегии устойчивого развития и представил результаты проекта по созданию сети экологических троп. Первыми с программой «Зеленый путь» познакомились руководители особо охраняемых природных территорий России.
Участники конференции прошли по экотропам «Черная Пирамида» и «Два озера», оценили информационные стенды, навигацию и инфраструктуру пеших маршрутов, интегрированную в природный ландшафт. Гости смогли увидеть кавказских серн и альпийских галок в естественной среде обитания. Такие встречи на маршрутах не редкость, потому что одна из частей «Зеленого пути» — системная работа курорта и Сочинского национального парка по сохранению биоразнообразия и поддержанию благоприятных условий для животных.
«Программа «Зеленый путь» — это наш способ просто и вдохновляюще рассказать, как мы заботимся о природе. За последние три года на курорте удалось снизить расход электроэнергии на 18% и остановить рост потребления воды. Это заслуга и сотрудников, и гостей отелей, которые всё более ответственно относятся к окружающей среде — например, отказываются от ежедневной уборки и реже меняют полотенца», — прокомментировал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Курорта Красная Поляна» Лев Шагаров.
По его словам, благодаря программе «Зеленый путь» гости курорта получают возможность провести отпуск там, где ценят природу. Так, когда отель ibis Styles получил международную награду Green Key, «Курорт Красная Поляна» отметил повышенный интерес к отелю гостей, которые хотят вести экологичный образ жизни в путешествиях.
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«Курорт Красная Поляна» неоднократно выступал площадкой для проведения нашей конференции, а в этом году впервые стал соорганизатором. Курорт обеспечил зеленые стандарты мероприятия: минимум одноразовых предметов, раздельный сбор вторсырья, бумажная продукция из ответственных источников. На курорте гармонично соседствуют особо охраняемая природная территория и туристическая инфраструктура — это яркий пример устойчивого развития», — отметил руководитель оргкомитета конференции, директор Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности Даниил Поморов.