На «Курорте Красная Поляна» пройдет Фестиваль каштана
С 8 по 15 октября на курорте пройдет неделя, посвященная каштану — важной части культуры Красной Поляны
На ближайших выходных гости курорта смогут посетить ярмарку с локальными продуктами и сувенирами, поучаствовать в тематических мастер-классах и попробовать каштаны, жаренные на открытом огне.
«Деревья каштана — украшение нашего леса и важный элемент экосистемы, формирующей уникальные природные условия на курорте. Для проведения фестиваля мы выбрали осень — время, когда каштаны дают плоды. Мы планируем сделать Фестиваль каштана ежегодным событием «Курорта Красная Поляна», которое будет способствовать сохранению культурных традиций, экологическому просвещению, а также предоставит местным фермерам площадку для реализации их продукции», — рассказал директор по окружающей среде и устойчивому развитию «Курорта Красная Поляна» Лев Шагаров.
Главная гастрономическая локация фестиваля — ресторан краснополянской кухни «Каштан», расположенный в отеле Ibis Styles на Поляне 960. В течение недели здесь можно будет попробовать необычные блюда по специальной цене: паштет из каштана и белых грибов, каштановый суп-пюре с морскими гребешками, каштановый медовик и другие. В качестве комплимента всем гостям ресторана подарят порцию жареных каштанов.
Ароматные каштаны появятся и на Поляне 540 — открытые жаровни впервые будут представлены на Polyana Local Market с 8 по 10 октября в парке «Времена года». Здесь можно будет найти сладости, например, популярный своей горчинкой каштановый мед, и сувениры из древесины каштана от местных мастеров.