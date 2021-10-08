На «Курорте Красная Поляна» пройдет Фестиваль каштана

На ближайших выходных гости курорта смогут посетить ярмарку с локальными продуктами и сувенирами, поучаствовать в тематических мастер-классах и попробовать каштаны, жаренные на открытом огне.

«Деревья каштана — украшение нашего леса и важный элемент экосистемы, формирующей уникальные природные условия на курорте. Для проведения фестиваля мы выбрали осень — время, когда каштаны дают плоды. Мы планируем сделать Фестиваль каштана ежегодным событием «Курорта Красная Поляна», которое будет способствовать сохранению культурных традиций, экологическому просвещению, а также предоставит местным фермерам площадку для реализации их продукции», — рассказал директор по окружающей среде и устойчивому развитию «Курорта Красная Поляна» Лев Шагаров.