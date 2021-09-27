«Курорт Красная Поляна» получил награду за развитие экотуризма

Краснодарский край

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27 сентября администрация Сочи отметила наградой экологическое развитие курорта

27 сентября во Всемирный день туризма Курорт «Красная Поляна» получил от администрации Сочи награду «За развитие экологического туризма». 

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Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта «Красная Поляна» Лев Шагаров рассказал, что с каждым годом экологический туризм становится более востребованным в России. Поэтому курорт особое внимание уделяет заботе об окружающей среде — развивает экологические тропы и снижает воздействие отелей на природу.

«Нам важно, чтобы каждый гость, выбирая “Курорт Красная Поляна”, был уверен, что его отдых оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Следуя Стратегии устойчивого развития курорта, мы бережно расходуем ресурсы, ответственно обращаемся с отходами, заботимся о сохранении биоразнообразия и всесторонне занимаемся экологическим просвещением», — отметил Шагаров.

За прошедший год на курорте оборудовали экологические тропы стендами и указателями с информацией о природе и истории Красной Поляны и сделал многие бизнес-процессы безопасными для экологии, сообщили в пресс-службе «Курорта Красная Поляна».

Юга.ру писали, что в апреле на Красной поляне появился первый экологически «зеленый» отель.

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«Курорт Красная Поляна» получил награду за развитие экотуризма
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