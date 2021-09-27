«Курорт Красная Поляна» получил награду за развитие экотуризма

27 сентября во Всемирный день туризма Курорт «Красная Поляна» получил от администрации Сочи награду «За развитие экологического туризма».

Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта «Красная Поляна» Лев Шагаров рассказал, что с каждым годом экологический туризм становится более востребованным в России. Поэтому курорт особое внимание уделяет заботе об окружающей среде — развивает экологические тропы и снижает воздействие отелей на природу.

«Нам важно, чтобы каждый гость, выбирая “Курорт Красная Поляна”, был уверен, что его отдых оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Следуя Стратегии устойчивого развития курорта, мы бережно расходуем ресурсы, ответственно обращаемся с отходами, заботимся о сохранении биоразнообразия и всесторонне занимаемся экологическим просвещением», — отметил Шагаров.