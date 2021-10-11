Катамаран из Сочи в Сухум возобновит рейсы впервые за почти 30 лет

Абхазия, Краснодарский край

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С 2022 года скоростной катамаран «Грифон» из Сочи в Сухум возобновит рейсы. Их не было 29 лет

Пассажирский скоростной катамаран «Грифон» российской компании «Водоход экспресс» возобновит рейсы из Сочи в Сухум с 1 мая 2022 года. Они будут курсировать весь курортный сезон до 1 октября. Сообщение между городами прекратилось 29 лет назад.

Руководитель компании «Водоход экспресс» Михаил Антошин рассказал ТАСС, что пассажиросообщение с Сухумом планировали возобновить в июне 2021 года, но это не удалось сделать из-за пандемии. 10 октября удалось совершить первый тестовый рейс от порта Сочи в порт Сухум.

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Скоростной катамаран вмещает 120 пассажиров, а его средняя скорость 24 узла. Тестовый рейс показал, что путь между городами составляет 3 часа 15 минут, поэтому в следующем году будут планировать один кругорейс — утром из Сочи он будет прибывать в Сухум к 11:00, а отбывать из Сухума в 15:00.

Директор компании добавил, что ориентировочная стоимость билета составит около 3 тыс. рублей. Их можно будет приобрести на сайте компании, а также в кассах портов Сочи и Сухума.

Напомним, весной 2021 года стало известно, что по Черному морю будет курсировать пассажирский теплоход на подводных крыльях «Комета» и «Грифон». Но в июне перевозчик сообщил, что курсировать они не будут из-за определенных проблем.

Курорты и туризм Сочи Судоходство

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