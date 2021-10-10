На набережной Геленджика запретили кататься на велосипедах

Мэрия Геленджика намерена до конца года оснастить все въезды на набережную дорожными знаками, запрещающими проезд на велосипеде

Мэрия Геленджика отчиталась о ходе работ по оборудованию городской набережной новыми дорожными знаками и указателями.

Чиновники планируют сделать набережную исключительно прогулочной. Для этого на каждом ее пересечении с другими улицами до конца года будут установлены дорожные знаки «Пешеходная дорожка» (общим числом порядка 160 штук).

Дорожный знак «Пешеходная дорожка» запрещает передвижение какого бы то ни было транспорта, за исключением автомобилей коммунальных и экстренных служб. В частности, это подразумевает запрет на электросамокаты и на велосипеды — мэрия Геленджика отдельно подчеркивает, что по набережной будет «разрешено ездить велосипедистам в возрасте до 14 лет, взрослым велосипедистам, сопровождающим велосипедиста до 14 лет, и тем, кто перевозит детей до семи лет на дополнительном сиденье (или в специальном приспособлении)».

Тем временем в Кранодаре планируют значительно расирить сеть велодорожек. А в самом Геленджике 9 октября вознеистовствавший и, возможно, нетрезвый автомобилист сжег свою «Ладу-2110».