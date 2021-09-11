Третьеклассник из Анапы выходил раненую самку богомола

9-летний Ярослав Соколов из Анапы принес домой богомола со вспоротым брюхом, выпавшего из клюва воробья. Из интернета юный спасатель узнал, что богомол на самом деле богомолиха. Семья назвала насекомое Машей, пишет интернет-портал «КП — Кубань».

Рана на брюхе зажила, но потом самка упала и повредила лапки — только передняя левая была рабочей. За Машей ухаживали всей семьей.