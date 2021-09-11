Третьеклассник из Анапы выходил раненую самку богомола
Семья 9-летнего Ярослава Соколова приютила насекомое и назвала богомолиху Машей
9-летний Ярослав Соколов из Анапы принес домой богомола со вспоротым брюхом, выпавшего из клюва воробья. Из интернета юный спасатель узнал, что богомол на самом деле богомолиха. Семья назвала насекомое Машей, пишет интернет-портал «КП — Кубань».
Рана на брюхе зажила, но потом самка упала и повредила лапки — только передняя левая была рабочей. За Машей ухаживали всей семьей.
Сейчас богомолиха активно передвигается, но задние лапы так и не пришли в норму. Охотиться Маша тоже пока не может, поэтому Ярослав кормит ее жуками-солдатиками.
Третьеклассник любит помогать бездомным котятам и щенкам, но в семье запрещают завести питомца — у мальчика сильная аллергия. Зато теперь самка богомола заменяет Ярославу домашнее животное.
Напомним, девятиклассник из Новороссийска победил в конкурсе и потратил денежный приз на корм бездомным собакам.