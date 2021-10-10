Суд снизил в пять раз компенсацию студенту, которому врачи по ошибке удалили кишечник

Краснодарская больница скорой помощи по итогам апелляции должна Илье Томенко, которому ошибочно диагностировали рак и удалили здоровый сегмент кишечника, уже не 5 миллионов, а 950 тысяч рублей

В Первомайском суде Краснодара состоялось апелляционное заседание по нашумевшему «медицинскому» делу: Илья Томенко обвиняет городскую больницу скорой помощи (БСМП) в нанесении серьезного вреда здоровью.

Напомним суть дела: в ноябре 2019 года юноша был госпитализирован с острым аппендицитом. Операция прошла успешно, но обязательное гистологическое обследование после нее показало, что у Ильи рак кишечника. В январе 2020-го ему сделали еще одну операцию, удалив сегмент кишечника. А когда Томенко пошел делать компьютерную томографию, чтобы узнать о наличии метастаз в других органах, выяснилось, что в его медкарте ошибка — гистологический анализ принадлежит совершенно другому человеку (сторонний специалист сразу определил, что анализы с наличием онкологии и вовсе принадлежат женщине). Так что в операции Илья не нуждался.

В июне 2021-го Первомайский районный суд Краснодара признал обоснованность претензий Томенко к БСМП и постановил выплатить юноше компенсацию за подорванное здоровье в размере 5 миллионов рублей.

Адвокат Ильи Николай Чернышук рассказал порталу 93.ru, что пока что его подопечному выдали на руки только резолютивную часть, без аргументации решения. Но независимо от деталей аргументации пострадавшая сторона намерена обжаловать итоги апелляции в кассационном суде. А далее, в случае необходимости, и в вышестоящих инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека, утверждает адвокат.

Это не единственное громкое дело медицинской направленности, находящееся сейчас в производстве в Первомайском суде. В сентябре Юга.ру писали о 16 краснодарцах, которых обвиняют в мошенничестве под прикрытием сети клиник «Каллиста».