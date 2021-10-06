На Кубани полицейский попал в ДТП и умер от ожогов

Краснодарский край

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Полицейский попал в ДТП на трассе Новороссийск — Керчь и скончался от травм

ДТП произошло 2 октября в Красноармейском районе, но известно о нем стало только сейчас. Как сообщила «Комсомольская правда», за рулем находился 32‑летний полицейский-кинолог. Он устроил гонки по трассе, не справился с управлением и врезался в забор.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что авария произошла в 6:20 на участке 58 км+650 м трассы А-290 Новороссийск — Керчь.

Мужчина ехал на автомобиле Nissan в сторону Темрюка на небезопасной скорости и врезался в железобетонное ограждение. Автомобиль загорелся, водителя доставили в Центральную районную больницу Славянска. Он скончался в приемном покое от полученных травм. ДТП произошло на ремонтируемом участке дороги.

В ОМВД Красноармейского района начали проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Как писали Юга.ру, в конце сентября в Краснодаре произошло ДТП на парковке с участием семи автомобилей. Одного ребенка доставили в больницу.

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