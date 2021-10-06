На Кубани полицейский попал в ДТП и умер от ожогов

Полицейский попал в ДТП на трассе Новороссийск — Керчь и скончался от травм

ДТП произошло 2 октября в Красноармейском районе, но известно о нем стало только сейчас. Как сообщила «Комсомольская правда», за рулем находился 32‑летний полицейский-кинолог. Он устроил гонки по трассе, не справился с управлением и врезался в забор.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что авария произошла в 6:20 на участке 58 км+650 м трассы А-290 Новороссийск — Керчь.